Esto es todo lo nuevo que llegará a Netflix en el mes de octubre, estreno de películas y series

Recientemente, la plataforma de contenidos pagos por suscripción, Netflix, se vio envuelta en una polémica relacionada con el magnate, creador de empresas como SpaceX o Tesla, Elon Musk, quién por medio de sus redes sociales difundió un mensaje en el cual anunciaba que había cancelado su suscripción a este servicio, y además, incitaba a las demás personas a seguir su ejemplo.

Una de las principales razones que desató esta polémica, se debe a un mensaje que circulaba en redes sociales donde Hamish Steele, un director de animación, presuntamente se burlaba del asesinato del activista político, Charlie Kirk.

A raíz de esto, Musk acusó a la plataforma Netflix de emplear a una persona que se burlaba del asesinato del activista estadounidense, esto debido a que en la plataforma se encuentra la serie ‘Dead End: Paranormal Park’, una animación dirigida por Steele, la cual, según Musk, es contenido pro-trans dirigido para niños. Por lo que lo llamó ‘Groomer’, aseguró que su contenido buscaba adoctrinar niños y, por tanto, no le daría un centavo más de su dinero a Netflix.

Luego de que estos mensajes, que fueron difundidos en la cuenta del dueño de la red social X, donde cuenta con más de 16 millones de visualizaciones, se volvió un tema viral, al cual miles de usuarios reaccionaron al responder con capturas, donde se evidenciaba la cancelación de sus suscripciones a esta plataforma.

Actualizaciones en Netflix

Luego de esta polémica que fue viral en redes sociales, la plataforma Netflix no se anunció sobre el tema, y además de sus publicaciones que se realizaron total normalidad, el pasado 1 de octubre se anunciaron los estrenos ‘imperdibles’ que se tendrán en la plataforma durante el mes de octubre.

En esta ocasión, llegarán con 15 estrenos en cuanto a nuevas series y temporadas, 18 películas, 4 documentales, 3 eventos en vivo y 1 nuevo título para niños. Para este mes, como ya es costumbre de Netflix, llegarán una gran cantidad de contenidos relacionados con Halloween.

Esta es la lista de los estrenos con sus respectivas fechas:

En cuanto a las series que se anunciaron, se encuentran los siguientes títulos.

octubre 1 : RIV4LES

: RIV4LES octubre 2 : Winx Club: Vuelve la magia

: Winx Club: Vuelve la magia octubre 3 : Monstruo: La historia de Ed Gein

: Monstruo: La historia de Ed Gein octubre 3 : El genio y los deseos

: El genio y los deseos octubre 4 : Ranma 1/2: Temporada 2

: Ranma 1/2: Temporada 2 octubre 8 : Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, la serie

: Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, la serie octubre 9 : Reclutas

: Reclutas octubre 11 : Familia Typhoon

: Familia Typhoon octubre 15 : Nadie nos vio partir

: Nadie nos vio partir octubre 16 : La diplomática: Temporada 3

: La diplomática: Temporada 3 octubre 23 : Nadie quiere esto: Temporada 2

: Nadie quiere esto: Temporada 2 octubre 24 : La vida soñada del Sr. Kim

: La vida soñada del Sr. Kim octubre 27 : La agente encubierta

: La agente encubierta octubre 28 : Habilidad física: Asia

: Habilidad física: Asia octubre 30 : The Witcher: Temporada 4

: The Witcher: Temporada 4 octubre 31: Respira: Temporada 2

En cuanto a películas, los siguientes títulos.

octubre 3 : Steve

: Steve octubre 4 : Una película de miedo

: Una película de miedo octubre 4 : Scary Movie 2: Otra película de miedo

: Scary Movie 2: Otra película de miedo octubre 4 : Scary Movie 3: No hay dos sin 3

: Scary Movie 3: No hay dos sin 3 octubre 4 : Godzilla y Kong: El nuevo imperio

: Godzilla y Kong: El nuevo imperio octubre 7 : La máscara

: La máscara octubre 7 : Halloween

: Halloween octubre 10 : La mujer del camarote 10

: La mujer del camarote 10 octubre 15 : Furioza 2

: Furioza 2 octubre 16 : Godzilla

: Godzilla octubre 16 : Kong: La isla Calavera

: Kong: La isla Calavera octubre 16 : Godzilla vs. Kong

: Godzilla vs. Kong octubre 16 : Godzilla II: El rey de los monstruos

: Godzilla II: El rey de los monstruos octubre 16 : Un detective suelto en Hollywood I y II

: Un detective suelto en Hollywood I y II octubre 17 : Buenas noticias

: Buenas noticias octubre 17 : Un fantasma en la batalla

: Un fantasma en la batalla octubre 24 : Una casa de dinamita

: Una casa de dinamita octubre 29: Maldita suerte

Para los estrenos de documentales, la lista es más reducida.

octubre 2 : Rockstar Duki desde el fin del mundo

: Rockstar Duki desde el fin del mundo octubre 7 : Verdaderamente aterrador

: Verdaderamente aterrador octubre 9 : Victoria Beckham

: Victoria Beckham octubre 30: Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Los eventos en vivo, serán los siguientes.

octubre 11 : WWE Crown Jewel 2025

: WWE Crown Jewel 2025 octubre 15 : Six Kings Slam

: Six Kings Slam octubre 16: El 5 inicial: Temporada 2

Y para ver en familia en compañía de los niños, el siguiente título.

octubre 17: Los Cretinos

