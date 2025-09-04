Todo lo que debe saber sobre Merlina: ¿Habrá tercera temporada?

Merlina es una de las series más vistas de la plataforma digital Netflix protagonizada por Jenna Ortega y un elenco de lujo, ha generado gran revuelo con su segunda temporada que fue dividida en dos partes.

La primera de estas partes se estrenó a inicios del mes de agosto, la segunda parte se estrenó este miércoles 3 de septiembre en varias partes del mundo, en redes sociales la gente ha demostrado estar expectantes a la aparición de la cantante y actriz Lady Gaga.

¿De qué trata la serie?

Merlina, o ‘Wednesday’ como es llamada en algunos países, es una serie basada en la hija menor de los “Locos Addams” de la mano de Jenna Ortega, quien es la protagonista, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, quienes completan el elenco y ayudan a Merlina a resolver inquietudes sobre quién es ella y las misiones que debe hacer en su escuela llamada ‘Nervermore’ sobre asesinatos.

La primera temporada de la serie se estrenó en Netflix el 23 de noviembre de 2022, recibiendo generalmente críticas positivas, además de convertirse en la segunda serie de habla inglesa más vista de Netflix.

La serie recibió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro: a mejor serie de televisión, en la categoría Musical o comedia y también a Mejor actriz para Jenna Ortega. Además, ganó cuatro premios Primetime Emmy, al mismo tiempo que recibió nominaciones a Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia para Ortega.

En enero de 2023 y gracias a los buenos resultados de la primera temporada, se anunció que habría una segunda parte que se estrenaría el 6 de agosto de 2025.

La segunda temporada se estrenó en dos bloques, cada uno de cuatro episodios. Desde el 3 de septiembre ya está disponible en Netflix la segunda parte de la segunda temporada, que pone fin a un capítulo en las misiones de Merlina, además deja abierta la pregunta ¿Habrá una tercera temporada?

¿Cuáles son las expectativas de la segunda temporada?

En esta oportunidad, los trailers de la temporada revelaron que la actriz y cantante Lady Gaga hará parte del elenco de Merlina, desde entonces muchos de los fans de la artista están a la expectativa de cuál personaje interpretará y cuál será su función en la trama.

Lo que se sabe es que la cantante estará en la segunda parte, que se estrenó recientemente en la nueva temporada de Merlina.

¿Merlina tendrá tercera temporada?

Antes de estrenarse la segunda temporada de Merlina hubo un anuncio previo, en julio de 2025, la serie se renovó para una tercera temporada.​ Así pues, se está a la espera de saber cuál será la fecha en la que llegará esta nueva entrega a las pantallas.