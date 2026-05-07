Actriz demanda a James Cameron y Disney por uso indebido de su imagen para un personaje de ‘Avatar’

El cineasta y explorador marino canadiense James Cameron y The Walt Disney Company han sido demandados por el uso no autorizado de la imagen de una actriz indígena sin su conocimiento ni consentimiento.

Se trata de la actriz Q’orianka Kilcher, quien alega que, cuando tenía 14 años y acababa de interpretar a Pocahontas en la película de Terrence Malick, ‘El Nuevo Mundo’, Cameron extrajo sus rasgos faciales de una fotografía publicada y ordenó a su equipo de diseño que la utilizara como base para el personaje de Neytiri en ‘Avatar’.

“La demandante nunca consintió en el uso de su imagen por parte de los demandados, ni en Avatar ni en ningún producto o promoción relacionada”, afirma la demanda.

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Según la demanda, la imagen de Kilcher fue reproducida en bocetos de producción, esculpida en maquetas tridimensionales, escaneada con láser para crear modelos digitales de alta resolución y distribuida entre varios proveedores de efectos visuales para conformar la imagen del personaje.

Posteriormente, dicha imagen se proyectó en cines, carteles, productos de mercadeo, secuelas y reestrenos sin su conocimiento ni consentimiento.

Según la documentación presentada, Kilcher y Cameron se conocieron brevemente en un evento benéfico pocos meses después del estreno de la película ‘Avatar’ en 2009.

En dicho evento, Cameron invitó personalmente a Kilcher a su oficina.

Cuando ella llegó aproximadamente una semana después, Cameron no estaba y un miembro de su equipo le obsequió a Kilcher una lámina enmarcada de un boceto que Cameron había realizado.

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Junto a la lámina había una nota manuscrita de Cameron que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.

Según la denuncia, Kilcher descubrió la verdad a finales del año pasado cuando una entrevista en video con Cameron comenzó a circular por las redes sociales.

En la entrevista, Cameron aparece frente al retrato robot de Neytiri e identifica específicamente a Kilcher: “La fuente original fue una foto del L.A. Times de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. En realidad es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante".