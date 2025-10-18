Se enredó aún más la elección de nuevo rector de la Universidad del Atlántico

El proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad del Atlántico volvió a quedar en suspenso. Esta vez, por una nueva recusación presentada contra el procurador regional del Atlántico, quien debía resolver las siete recusaciones interpuestas previamente contra miembros del Consejo Superior que integran el comité electoral.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que el trámite ahora deberá pasar al nivel central del Ministerio Público, lo que alarga aún más la definición de la disputa por la rectoría de la principal universidad pública del Caribe.

“Las recusaciones llegaron a la Procuraduría Regional, pero inmediatamente recusaron al procurador regional. Eso obliga a tramitar el caso en el nivel central. Estamos esperando que se haga el tránsito, asignar un delegado y notificar lo que resulte del proceso”, explicó Eljach desde Barranquilla.

Las recusaciones, que buscan apartar a varios integrantes del Consejo Superior por presuntos conflictos de interés, mantienen en suspenso la definición del proceso de elección del rector, generando incluso hechos de violencia y desordenes dentro de la institución, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la comunidad universitaria.

El jefe del Ministerio Público pidió paciencia y serenidad ante la demora, asegurando que la institución actuará con transparencia y dentro del marco legal. “No podemos apresurarnos a tomar decisiones. Sugerimos tranquilidad y confianza en los procedimientos”, enfatizó.