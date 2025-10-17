Procurador Eljach advierte que las alertas tempranas no pueden convertirse en “profecías tempranas”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un nuevo llamado a la acción coordinada del Estado para prevenir las violencias y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres y niñas víctimas de explotación y abuso.

Durante su intervención en la Universidad Simón Bolívar, Eljach reveló que el 79,3 % de las víctimas de explotación corresponden a mujeres, y que el 60,9 % de ellas han sido sometidas a explotación sexual. Ante esta realidad, anunció el lanzamiento de una estrategia nacional de sensibilización y actualización dirigida a procuradores judiciales y defensores locales de la Defensoría del Pueblo, con enfoque territorial y de género.

“Si las instituciones no responden, las alertas podrían volverse profecías”

El procurador destacó que la prevención también se fortalece a través de la Comisión Nacional del Ministerio Público, creada junto con la Defensoría del Pueblo, para garantizar una respuesta rápida a las alertas tempranas.

“Esta comisión realiza un seguimiento sistemático a las alertas emitidas por la Defensoría, priorizando el cumplimiento de sus recomendaciones y promoviendo la acción articulada del Estado”, explicó.

En su mensaje, Eljach hizo una advertencia directa: “Hemos caído en la desgracia de que la señora defensora del pueblo, en su buena fe, lanza las alertas tempranas, pero si las instituciones no actúan, corremos el riesgo de que esas alertas terminen convirtiéndose en profecías tempranas”.

El jefe del Ministerio Público subrayó que este trabajo conjunto entre la Procuraduría y la Defensoría busca anticiparse a los riesgos y evitar tragedias, como las ocurridas en regiones históricamente afectadas por la violencia, entre ellas el Catatumbo.

“El caso del Catatumbo nos recuerda que la paz no se decreta: se construye desde la unidad y la acción temprana”, concluyó Eljach, al reiterar que la vigilancia, el acompañamiento y la prevención son pilares de la política institucional para proteger la vida y la democracia en los territorios.