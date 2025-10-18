Samuel Fadul: un politólogo con síndrome de Asperger hace historia en la Alcaldía de Sincelejo

Sincelejo

En un hecho que marca un precedente en la inclusión laboral, la Alcaldía de Sincelejo dio la bienvenida a Samuel Fadul Otero, un politólogo de 24 años que se convirtió en la primera persona en la historia de la entidad con condición del espectro autista (síndrome de Asperger) en ser vinculada laboralmente.

El alcalde Yahir Acuña presentó a Fadul, quien fue nombrado como asesor en el despacho del mandatario local tras participar en la convocatoria “Generación Y”, una iniciativa que hasta la fecha ha brindado oportunidades laborales a más de 200 jóvenes.

Durante el recibimiento, el alcalde Acuña se refirió a Fadul como un “gran ser humano” y un “joven brillante” con una “trayectoria académica extraordinaria”. Samuel Fadul es politólogo egresado de la Universidad del Norte, donde recibió la medalla de plata a la excelencia académica por su rendimiento.

Actualmente, se encuentra cursando el tercer semestre de Derecho. El alcalde expresó su honor por contar con su talento, afirmando: “espero de verdad que nos puedas ayudar en todas las tareas que se te asignen y en la experiencia que tienes que nos puedas aportar todas esas ganas, todo ese conocimiento”.

Al compartir su perfil, Samuel Fadul, quien es sincelejano e hijo de padres también sincelejanos, explicó algunas características de su condición. “Síndrome de Asperger está dentro del espectro autista y uno de los principales rasgos que evidencian es por la forma como yo hablo, muchos por mi acento dicen que no soy de aquí”, comentó.

Lea también: Más de 4.000 jóvenes se suman a Generación Y, la gran apuesta de Sincelejo para nuevas oportunidades

Aclaró que, a pesar de las percepciones, él es de Sincelejo, y detalló que una de las capacidades asociadas a su condición es una gran memoria, la cual le ha permitido destacarse académicamente.

“Por esa razón es que fui uno de los mejores estudiantes, tanto en el colegio como en la Universidad, con mejores puntuaciones académicas”, añadió, mencionando además un destacado puntaje de 99 en las pruebas Saber Pro, cuyos reconocimientos serán recibidos en noviembre de este año.

Samuel Fadul: excelencia académica

Sus áreas de interés dentro de la Ciencia Política se centran en la planeación del desarrollo, gerencia pública, participación y procesos electorales, además de contar con experiencia en investigación cualitativa y mixta.

Le puede interesar: Rehabilitación y perdón: el modelo de Sincelejo que impresionó al Ministro del Interior

También posee formación en inglés con nivel B2 y manejo de herramientas informáticas para la gestión y sistematización de datos y documentos. Respecto a su proceso de vinculación, Fadul relató que llevaba aproximadamente cuatro meses en búsqueda activa de empleo.

“Siempre revisando las noticias periódicamente a nivel local, me enteré de la convocatoria de jóvenes”, explicó. Tras asistir al evento en el estadio de béisbol y completar los requisitos, que incluían tener su situación militar definida, su padre y primo contactaron al alcalde Acuña para presentar sus referencias.

“Le mostraron las referencias de mí, entonces fue que hicieron el espacio para que entonces viniera a presentarme”, narró Fadul, quien manifestó estar “eternamente agradecido” por la oportunidad de trabajar en la Alcaldía.

Un ejercicio de inclusión

El alcalde Acuña enfatizó que la incorporación de Samuel Fadul representa más que un logro individual; es un ejercicio concreto de inclusión.

“El Asperger lejos de ser una limitación, también ha sido una gran cualidad, una gran cualidad porque tienen unas cualidades extraordinarias”, señaló la máxima autoridad municipal.

Lea aquí: Síndrome de Asperger: Qué es, síntomas, causas y cómo piensan y se comportan los pacientes

Este nombramiento refuerza el compromiso de la administración con la diversidad y la apertura de espacios para talentos locales, demostrando que las condiciones neurodivergentes pueden ser un valor agregado en el ámbito laboral público.

La bienvenida a Fadul se enmarca en los esfuerzos continuos de la convocatoria “Generación Y”, que, como afirmó el alcalde, aunque no es una tarea fácil, continúa avanzando “poco a poco” en la generación de oportunidades para la juventud sincelejana.