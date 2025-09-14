Más de 4.000 jóvenes se suman a Generación Y, la gran apuesta de Sincelejo para impulsar oportunides
El lanzamiento fue en el estadio de béisbol Veinte de Enero, y se anunciaron convenios con universidades internacionales para pregrado y posgrado
Sincelejo
En Sincelejo, más de 4.000 jóvenes participaron en el lanzamiento de ‘Generación Y’, un programa de la Alcaldía que busca abrirles nuevas oportunidades a los sincelejanos de 18 a 28 años en educación, emprendimiento, trabajo comunitario, recreación y deporte.
Durante el evento, en el estadio de béisbol Veinte de Enero, se anunciaron convenios con universidades internacionales para pregrado y posgrado, beneficios en el sector comercial y de entretenimiento, apoyo a creadores de contenido digital, formación en inglés y la apertura de un espacio físico exclusivo para la juventud en la ciudad.
Esta estrategia se suma a otras iniciativas como ‘Jóvenes de Paz’, implementada en administraciones anteriores —incluida la de Yahir Acuña Cardales— que buscaba vincular a la juventud a procesos de reconciliación y liderazgo social.
Con ‘Generación Y’, la administración actual asegura que reafirma ese compromiso, pero ahora con un enfoque integral que combina formación académica, impulso al emprendimiento y desarrollo personal.
El plan contempla empleo, apoyo a emprendimientos, acompañamiento académico y actividades culturales y deportivas.
Según la Alcaldía, buscando que la juventud de Sincelejo tenga herramientas reales para su desarrollo personal y profesional.
Yahir Acuña Alcald de Sincelejo
El objetivo, según la Alcaldía, es que los jóvenes construyan un proyecto de vida sólido y productivo que también aporte al desarrollo de Sincelejo.