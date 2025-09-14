Más de 4.000 jóvenes se suman a Generación Y, la gran apuesta de Sincelejo para impulsar oportunides

Más de 4.000 jóvenes se suman a ‘Generación Y’, la gran apuesta de Sincelejo para impulsar oportunidades

En Sincelejo, más de 4.000 jóvenes participaron en el lanzamiento de ‘Generación Y’, un programa de la Alcaldía que busca abrirles nuevas oportunidades a los sincelejanos de 18 a 28 años en educación, emprendimiento, trabajo comunitario, recreación y deporte.

Durante el evento, en el estadio de béisbol Veinte de Enero, se anunciaron convenios con universidades internacionales para pregrado y posgrado, beneficios en el sector comercial y de entretenimiento, apoyo a creadores de contenido digital, formación en inglés y la apertura de un espacio físico exclusivo para la juventud en la ciudad.

Esta estrategia se suma a otras iniciativas como ‘Jóvenes de Paz’, implementada en administraciones anteriores —incluida la de Yahir Acuña Cardales— que buscaba vincular a la juventud a procesos de reconciliación y liderazgo social.

Con ‘Generación Y’, la administración actual asegura que reafirma ese compromiso, pero ahora con un enfoque integral que combina formación académica, impulso al emprendimiento y desarrollo personal.

El plan contempla empleo, apoyo a emprendimientos, acompañamiento académico y actividades culturales y deportivas.

Según la Alcaldía, buscando que la juventud de Sincelejo tenga herramientas reales para su desarrollo personal y profesional.

El objetivo, según la Alcaldía, es que los jóvenes construyan un proyecto de vida sólido y productivo que también aporte al desarrollo de Sincelejo.