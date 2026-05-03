Australia y Japón disputarán la final del Mundial Masculino de Sóftbol en Sincelejo, Sucre. Foto: archivo Caracol Radio.

Sincelejo

El Mundial Masculino de Sóftbol Sub-23 se despide este 3 de mayo de los escenarios deportivos de Sincelejo, Sucre, donde se disputará la gran final del evento que congregó a propios y visitantes desde el pasado 25 de abril.

La final se definirá entre australianos y japoneses, a partir de las 4:00 p.m. en el estadio 20 de Enero de Sincelejo. En este mismo escenario también se medirá México ante Nueva Zelanda por la medalla de bronce, este partido está previsto para las 12:00 p.m.

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La afición sincelejana ha acompañado los diferentes encuentros que han contado con un amplio dispositivo de seguridad integrado por cerca de 600 miembros de la Policía Nacional.

“Esto es un espectáculo que no se ve todos los días, para volverlo a ver se necesita tiempo, es un evento fuera de serie”, dijo un aficionado.

Por su parte, Carlos Feria, otro aficionado resaltó que “en este Mundial me he divertido bastante porque cada partido ha sido emocionante”.

Cabe recordar que Colombia finalizó su participación ocupando la décima posición entre los países que se dieron cita en la capital sucreña.