Capturan en Sincelejo cuatro sospechosos de participar en presunto atentado

Sincelejo

En Sincelejo, cuatro hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, señalados de portar armas de fuego sin permiso y de participar en un presunto intento de atentado sicarial.

Según un informe oficial, la alerta se recibió a través del dispositivo PDA, cuando la comunidad reportó varios disparos en el sector de Puente Ancho, en el barrio El Poblado, al sur de la ciudad.

La víctima, un joven de 27 años, resultó ileso y manifestó a las autoridades que cuatro sujetos armados le dispararon antes de huir del lugar.

Con esta información, la Policía activó un plan candado que permitió la captura de los señalados: José David Cervantes Monrroy, Jorge Eliezer Crespo Gómez, Dayilmer Rodríguez Geonaga y Brayan David Estrada Barrios.

Durante el procedimiento se incautaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos y otros sin detonar, sin documentos que acreditaran su legalidad.Uno de los capturados, José David Cervantes, resultó herido con arma de fuego, aparentemente durante el intento del ataque, según indicó la comunidad.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde el procedimiento de captura fue declarado legal y se adelantan las audiencias que definirán su situación judicial.