¿Cuándo debuta la Selección Colombia en Mundial Femenino Sub-17?

Llegó el turno para la Selección Femenina Sub-17 en la Copa del Mundo de Marruecos 2025. Restan horas para que inicie la competencia juvenil, y República Dominicana, últimas campeonas, no estarán en el certamen, producto de no conseguir la clasificación en su confederación. (CONCACAF).

Las dirigidas por el entrenador Carlos Paniagua consiguieron su tiquete el Mundial tras quedar en el cuarto puesto del hexagonal final durante el Campeonato Sudamericano, por detrás de Paraguay, Brasil y Ecuador, que serán la representación de Conmebol en el certamen orbital.

¿Cuándo comienza el Mundial Femenio Sub-17?

De acuerdo con FIFA, la competencia se desarrollará desde el viernes 17 de octubre, con el compromiso entre Marruecos y Brasil, a partir de las 2:00 pm, y finalizará el sábado 8 de noviembre, con la gran final.

Calendario de Selección Colombia en fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17

El sorteo que se llevó a cabo en junio de 2025 determinó que la Selección Colombia haría parte del grupo E junto a España, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Grupos del Mundial:

Grupos del Mundial Femenino Subh-17 / Oficial de FIFA Women's World Cup, en 'X'. Ampliar

Domingo 19 de octubre:

2:00 pm - Colombia vs. España

Miércoles 22 de octubre:

2:00 pm - Colombia vs. Costa de Marfil

Sábado 25 de octubre:

8:00 am - Colombia vs. Corea del Sur

Mejor presentación de Colombia en Mundial Femenino Sub-17

Esta será la sexta participación de ‘La Tricolor’ en la Copa del Mundo juvenil, y la tercera de manera consecutiva. Colombia cayó en fase de grupos en todas sus participaciones, salvo una.

La mejor actuación de la Selección fue en el Mundial de India 2022, cuando también compartió grupo con España.

En aquella oportunidad perdió ante el cuadro ibérico en la fase de grupos, y, posteriormente, volvieron a chocar en la gran final. Allí las españolas se volvieron a imponer, y levantaron el trofeo de campeonas.