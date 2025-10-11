El “coqueto” comentario de Gnabry a foto de Luis Díaz del que todos hablan

En la previa de los partidos amistosos de la Selección Colombia ante México y Canadá, donde el técnico Néstor Lorenzo confirmó la titularidad de Luis Díaz para el primer compromiso, se produjo un intercambio de comentarios a través de redes sociales entre figuras de Bayern Múnich.

Cabe mencionar que Luis Díaz publicó una foto a través de su cuenta oficial en Instagram y Facebook, donde resumió su primer mes con el club, acompañadas por algunas fotografías en la Selección Colombia.

Las imágenes causaron revuelo entre sus compañeros del conjunto ‘Bávaro’. Uno de ellos fue Leon Goretzka, que se comunicó a través de un emoji de carro, otro de humo y una cara riendo.

Serge Gnabry respondió al post colocando ‘Papacito’. Este fue el comentario con más likes de la publicación de ‘Lucho’, con 6.000 likes, aproximadamente.

Otro de los compañeros que interactuó en la publicación fue Johan Mojica, de Selección Colombia.

Luis Díaz registra diez participaciones en gol, divididas en seis anotaciones y cuatro asistencias. Además, la prensa alemana, Kicker, lo eligió en el ‘XI Ideal’ durante el último fin de semana con Bayern Múnich, antes de unirse a la Selección Colombia.

Serge Gnabry expuso la relación que existe entre el colombiano y él, pese a competir día a día por un puesto en la nómina titular.

Cabe mencionar que el buen rendimiento de ambos atacantes llevó al entrenador Vincent Kompany a alinear al alemán por dentro, en la posición clásica de ‘10′, en el mediocentro ofensivo del campo.

Próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich

El siguiente desafío de Luis Díaz con Bayern Múnich será después del parón FIFA, el sábado 18 de octubre frente Borussia Dortmund, en condición de local. El encuentro está programado para las 11:30 am.