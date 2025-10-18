Ley seca este domingo en Armenia por elecciones de los Consejos Municipales de Juventud

¿Habrá Ley Seca en Colombia este sábado 18 de octubre? Municipios y ciudades que han confirmado

Armenia

Mediante el decreto número 557 de 2025 fueron adoptadas las medidas para garantizar la seguridad y el orden pública en las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre en la ciudad.

El secretario de Gobierno municipal, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que la ley seca será de 6 de la mañana a 6 de la tarde del domingo con el objetivo de proteger la tranquilidad ciudadana y el correcto desarrollo del proceso electoral.

Asimismo, el funcionario manifestó que activarán el Puesto de Mando Unificado (PMU) para reaccionar ante cualquier emergencia, urgencia o hecho delincuencial que requiera atención inmediata.

Sostuvo que contarán con el refuerzo especial con la Policía cubriendo los sitios de votación y brindando acompañamiento a las mesas locales de justicia y las comisiones que vigilarán el proceso electoral.

“Para las próximas elecciones de juventudes se tiene previsto un refuerzo especial con la Policía inicialmente cubriendo cada uno de los sitios de votación, segundo acompañando las diferentes actividades de las comisiones de justicia, de las mesas locales de justicia. De igual manera hay un refuerzo que reaccionará frente a cualquier evento", señaló.

El funcionario reiteró su invitación a los jóvenes a participar activamente en estas elecciones, fortaleciendo la democracia local y reafirmando su papel protagónico en la construcción de una ciudad con más oportunidades.

En el decreto también se prohíbe el transporte de Cilindros de Gas durante el domingo 19 de octubre entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

También en el mismo horario se prohíbe la realización de trasteos, mudanzas o el transporte de muebles y enseres en zonas urbanas y rurales del municipio.

Importante mencionar que la alcaldía anunció que con el propósito de garantizar el orden público durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, el alcalde de Armenia, James Padilla García, expidió la Resolución 413 del 17 de octubre de 2025, mediante la cual se asignan centros transitorios de detención para adultos y adolescentes que lleguen a alterar la convivencia ciudadana durante la jornada electoral.

La medida busca prevenir situaciones como riñas, actos de intolerancia o comportamientos derivados del consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

Según el documento, el Centro Transitorio para adultos funcionará en el Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en la Carrera 16 #15-28, primer piso, mientras que el Centro Transitorio para adolescentes estará habilitado en la Calle 8 No. 20-67, barrio Las 60 Casas, bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Cada espacio contará con un grupo interdisciplinario que garantice la atención integral y el respeto por los derechos humanos de las personas conducidas. Para el caso de los adultos, el equipo estará integrado por psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en salud, representantes del Ministerio Público y, en caso necesario, delegados de la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a los adolescentes, el acompañamiento incluirá defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales, representantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y funcionarios del ICBF.