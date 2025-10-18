Conozca los cambios que tuvo el decreto de ley seca por elecciones en Cartagena: ¿Cuándo inicia?

Con el propósito de garantizar la sana convivencia y la seguridad durante las elecciones de los Consejos de Juventud que se realizarán este domingo 19 de octubre de 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expidió el Decreto 2146 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas de orden público en toda la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El acto administrativo, sustentado en las facultades constitucionales y legales del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, acoge las recomendaciones del Comité de Seguimiento Electoral y dispone restricciones temporales durante el fin de semana electoral.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó:

“En ocasión de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025, programadas para este domingo 19 de octubre, esta semana se decretó la Ley Seca en el Distrito de Cartagena. El horario ha sido modificado en razón a observaciones que hemos recibido desde algunos sectores y que hemos evaluado con atención.”

Tras este ejercicio de escucha y retroalimentación, la Ley Seca en Cartagena queda así:

Inicia desde la 1:00 a.m. del domingo 19 de octubre de 2025 y termina a las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre de 2025.

Otras medidas

Restricción de circulación de vehículos de carga:

No se permitirá la circulación de vehículos que transporten escombros, cilindros de gas, líquidos inflamables, desechos o trasteos entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. del domingo 19 de octubre.

Control de ruidos y eventos:

Durante el mismo periodo de la Ley Seca, se restringen los espectáculos públicos, caravanas y recorridos que utilicen aparatos de amplificación sonora o generen alteraciones a la convivencia ciudadana.

Las autoridades distritales, de tránsito y de Policía intensificarán los operativos de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las medidas y preservar la tranquilidad durante la jornada electoral.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que respete estas medidas. Nuestro objetivo es asegurar que el proceso electoral transcurra en completa calma y que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y con garantías”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

La Administración Distrital invita a los jóvenes cartageneros, entre los 14 y 28 años, a participar de manera pacífica y responsable en las elecciones de los Consejos de Juventud, un espacio clave para fortalecer la participación y la voz de la juventud en la ciudad.