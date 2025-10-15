Miércoles 15 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un muerto deja como saldo accidente de tránsito en las últimas horas en Armenia

El siniestro vial se registró a las 9.30 de la noche en la avenida 14 de octubre en el barrio Miraflores cerca del colegio Nacional Jesús maría Ocampo, donde un camión tipo turbo arrollo a un peatón que murió en el lugar de los hechos.

Según información de varios conductores que transitaban por la zona al parecer la víctima del accidente de tránsito minutos antes se les estaba lanzando a los vehículos en la denominada avenida de los camellos y en este caso el conductor del camión no pudo esquivarlo y lo arroyo, se desconoce la identidad de la persona que al parecer sería una habitante en condición de calle

Cabe recordar que no es la primera vez que en esa avenida entre la antigua estación del ferrocarril y el colegio nacional en Armenia se presenta este hecho, son reiterados los casos de conductores de carros y motos que denuncian que algunos habitantes de la calle se les lanzan a los vehículos en algunos casos por temas accidental y en otros casos por hurtar.

El alcalde de Quimbaya denunció falta de avance investigativo por amenazas de muerte en su contra, las autoridades sostienen que realizan el acompañamiento

Recordemos que en el mes de junio se hicieron públicas las denuncias del secretario de Gobierno y el alcalde municipal, Juan Manuel Rodríguez debido a las intimidaciones de las que estaban siendo víctimas a través de las redes sociales.

El alcalde Juan Manuel Rodríguez lamentó la situación porque varios meses después considera no se han generado los resultados correspondientes frente a quienes estuvieron detrás de esas amenazas.

En ese mismo sentido resaltó que también en su momento interpusieron una solicitud a la unidad nacional de protección, pero a la fecha no han obtenido respuestas contundentes lo que se refleja en la violencia que vive el país puesto que no se establecen medidas preventivas

Al respecto consultamos al secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez contradijo al mandatario municipal ya que fue claro en que han brindado el acompañamiento respectivo desde el momento en que conocieron de las amenazas.

Enfatizó en que han realizado las mesas de reacción rápida, sin embargo, el alcalde del municipio de Quimbaya no ha hecho presencia puesto que solo delega al secretario de Gobierno.

Explicó que el llamado urgente es atender una mesa de reacción rápida como primera medida ante una situación de amenaza y sino asiste la persona afectada se entiende que no hay riesgo real.

Vale anotar que son más de 17 mesas de reacción inmediata de líderes sociales que se han establecido en el departamento en lo corrido del año.

Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en el departamento del Quindío deja como saldo nueve personas capturadas y gran cantidad de alucinógeno incautado, loa operativa se llevaron a cabo en los municipios de Armenia y Montenegro.

Según la policía, las personas capturadas cuyas edades oscilan entre los 26 y 58 de edad, serían las responsables de la dosificación y venta de sustancias ilícitas en el sector conocido como “Cole Gurre”; por otra parte, alias “La Mona” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zarate comandante de Policía Quindío, invitó a la comunidad a denunciar expendios, bodegas de almacenamiento y personas que se dedican a la comercialización de estupefacientes con absoluta reserva, a través de la línea nacional antidrogas 167.

En el Quindío persiste que las víctimas de homicidio registren antecedentes judiciales, el caso reciente se presentó en Quimbaya

Durante el puente festivo se presentó un nuevo hecho de sangre en el departamento donde un joven de 22 años de edad, alias “Magimbo” fue asesinado con arma de fuego.

El reporte lo entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío quien mencionó que la víctima registraba antecedentes por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio entre otros. Enfatizó en que el joven ya estaba referenciado por parte de las autoridades por lo que seguramente iba ser capturado en medio de las labores investigativas que llevaban a cabo.

A la fecha van 72 capturas por el delito de homicidio en el departamento y en cuanto a otros delitos ya son 2.500.

La gobernación del Quindío en cabeza del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, hizo entrega oficial al alcalde de Filandia, Duberney Pareja Giraldo, de los estudios básicos de gestión del riesgo de desastres: documento fundamental para la construcción y actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT de la ‘Colina Iluminada’.

Este importante insumo analiza aspectos como el comportamiento de la tierra, riesgos geológicos e hídricos, lo que arroja información importante para proyectar el municipio en torno al desarrollo agrícola, urbano, turístico, social y cultural, entre otros.

El concejal de Armenia José Ignacio Rojas se refirió a la indagación que inicio la procuraduría a funcionarios del ministerio de transporte por presuntos incumplimientos en la implementación del sistema estratégico de transporte, cuestionó que 15 años después no se ha implementado como tal el sistema y por eso están suspendido el giro de 74.000 millones de pesos que se requieren para cerrar el sistema.

Y agregó el concejal “Esto compromete, digamos, gestión del gobierno municipal, hay unos esfuerzos importantes de los transportadores, hay un malestar de la ciudadanía y tenemos que buscarle salidas técnicas para este proceso. Muy importante que se clarifique qué ha ocurrido con el sistema estratégico de transporte en estos años, por qué no se hicieron las inversiones en el momento justo y por qué se ha demorado tanto la estructuración técnica legal y financiera.

El producto de mayor exportación de la región RAP Eje Cafetero es el café. Entre 2020 y 2025 se han exportado 1.107.251 toneladas métricas, siendo el principal destino Estados Unidos (38,58%) con 427.177 toneladas métricas.

Al examinar el comportamiento departamental, Caldas exportó 644.090 toneladas métricas, seguida del Quindío con 314.508 toneladas, Risaralda 136.200 toneladas y Tolima 12.451 toneladas.

En la parroquia del Espíritu Santo se llevó a cabo el Te Deum de acción de gracias por los 136 años de fundación de la ciudad milagro de Colombia, Armenia, con participación de las diferentes autoridades político- administrativas, gremiales y cívicas.

La ceremonia religiosa fue presidida por el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez que aprovechó el cumpleaños de la capital del Quindío para enviar un mensaje marcado por rescatar el civismo, la solidaridad y la unión.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Alberto Gómez Mejía, fundador y presidente del Jardín Botánico del Quindío que recibió la orden Cordón de Los Fundadores la máxima distinción que entrega la alcaldía de Armenia en el marco de las fiestas Aniversarias por los 136 años de fundación de la ciudad Milagro.

Y agregó Alberto Gómez “Del Quindío general que me parece que esto es un sitio privilegiado del mundo, ni siquiera de Colombia, del mundo y que por esa misma causa la condición que tenemos que trabajar para que esa biodiversidad tan asombrosa pueda ser utilizada en beneficio de todos, de la gente que está en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo.

El alcalde de Armenia resaltó las obras en ejecución como parte de su regalo a la ciudad en medio de su aniversario

Y es que se llevó a cabo el tedeum en la iglesia Espíritu Santo al norte de la ciudad y posterior hubo una ofrenda floral con la participación de las autoridades como Policía, Ejército, alcalde de Armenia y gobernador del Quindío.

En primera instancia, el alcalde de la capital quindiana, James Padilla reconoció que es fundamental las obras que se vienen ejecutando en diferentes sectores de la ciudad lo que apunta al desarrollo y que es de destacar en el marco de la conmemoración. Considera que el legado es en materia de infraestructura, servicio social con jóvenes en medio del deporte y recreación para transformar sus vidas.

Por su parte el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis fue enfático en afirmar que la ciudad es el punto de encuentro de todos los municipios. Afirmó que entregarán regalos muy significativos en la ciudad como son las canchas de los barrios El Paraíso y La Isabela por lo que pronto iniciarán con el proceso licitatorio.

Asimismo, dijo que trabajan con la sociedad de arquitectos para los diseños de la plaza de toros con el objetivo de recuperar este importante espacio ubicado en el parque El Bosque. También mencionó que la iluminación del edificio del centro administrativo departamental CAD es muy significativo porque será epicentro para los encuentros de la comunidad.

El Concejo de Armenia otorgó reconocimientos como la medalla Jesús María Ocampo a la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro

En las instalaciones del recinto municipal se llevó a cabo el acto de entrega de diferentes distinciones en el marco del aniversario de la ciudad.

La medalla Jesús María Ocampo fue otorgada a la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán quien se mostró muy agradecida porque considera es más gratificante recibir el reconocimiento en su tierra natal.

Resaltó que ha sido un trabajo muy positivo el que ha desarrollado en más de dos años a cargo de la entidad puesto que han logrado aumentar los desembolsos en un 60% y el ahorro de los colombianos en un 30%.

Añadió que pasaron de entregar anualmente créditos a 10 mil familias y actualmente ya son más de 20 mil familias.

De otro lado, el reconocido gerontólogo y fundador de Vida Plena José Ariel Montenegro obtuvo la medalla al mérito civil por su trabajo en pro de los demás.

Dijo que es un gran honor recibir el reconocimiento por parte del Concejo porque reconocen la labor a lo largo de los 24 años a favor de los adultos mayores

Otro de los galardonados fue Gustavo Portela quien recibió la medalla al mérito comunitario.

Las autoridades en Armenia destacaron que no se registraron homicidios en medio de las fiestas aniversarias de la ciudad

Como un balance positivo calificaron las autoridades la situación de seguridad al término de la celebración de las fiestas aniversarias de la ciudad. Inicialmente, el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez reconoció que gracias al trabajo operativo que fue desplegado en articulación con Policía y Ejército se logró el importante resultado como es que no se presentó ninguna muerte violenta.

A pesar de lo anterior, destacó la problemática que persiste de las riñas e intolerancia lo que origina las agresiones verbales y físicas por eso envío un llamado especial a la tolerancia.

Asimismo, dijo que es fundamental el llamado al respeto a las autoridades debido a que los uniformados atienden los requerimientos y son agredidos por quienes protagonizan este tipo de enfrentamientos.

En Armenia revisarán la contratación por concierto con dificultades de sonido en el marco de las fiestas aniversarias

Frente a las quejas sobre el mal sonido y desorganización por la distribución de las personas en el concierto central de las fiestas en el Estadio Centenario de la ciudad, la directora de la Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura Erika Falla entregó las claridades sobre la situación.

Reconoció la complejidad con el sonido por eso dijo que ya están en proceso con los jurídicos de la administración municipal por el incumplimiento.

Enfatizó en que fue el mismo contratista que estuvo a cargo del sonido del concierto del viernes en la plaza de Bolívar por eso dijo que es clave revisar cuál fue la razón de la situación de la noche del sábado.

En cuanto a la distribución de las personas que fueron a disfrutar del concierto, aseguró que en el estadio deben cumplir con las condiciones técnicas para cuidar la gramilla por eso se permitía una parte del total del escenario.

Las autoridades en el Quindío aspiran que en el presupuesto de la nación queden incluidos los recursos para culminar la doble calzada Armenia- Calarcá

Y es que el gobierno nacional anunció que no se tenían los recursos para culminar la obra por lo que quedará hasta La María, es decir, a la mitad del trayecto lo que ha generado todo tipo de reacciones.

El alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos dijo que están esperanzados en que el presupuesto general de la nación que ya se empieza a discutir en el Congreso queden incluidos los recursos para terminar tan importante obra.

Considera que la doble calzada no solo es clave para la conectividad del municipio sino con otras regiones del país por eso urge la asignación de los recursos por parte del Invías.

Respecto a la Escuela Perpetuo Socorro ubicada en el sector de la María, el mandatario señaló que desde la alcaldía están muy atentos a que el constructor radiqué la licencia donde ya van dos años, pero no han pasado los planos de acuerdo con los parámetros establecidos que permitan todas las garantías.

El representante a la cámara de cambio radical del Quindío, Jhon Edgar Pérez dijo que en el debate de presupuesto que se inicia hoy en el congreso se ratificará que el gobierno nacional está derrochando el recurso y no en inversión

Y explicó “el Gobierno Nacional se olvidó del país, este es un gobierno que, a propósito del debate que vamos a tener en la Cámara de Representantes con relación a la aprobación del presupuesto general de la nación, seguimos planteando lo mismo. Es un gobierno que, a pesar de que ha tenido el presupuesto más alto en toda la historia de los gobiernos, hoy ha tenido a disposición más de 1500 billones de pesos y con la aprobación de este cuarto presupuesto cerraría con más de 2000 billones de pesos. ¿Y dónde están las inversiones?

Es un gobierno que se ha dedicado a derrochar la plata en funcionamiento, a crear embajadas, a crear consulados innecesarios, a crear ministerios inoperantes como el Ministerio de la Igualdad, que en cerca de 3 años se ha gastado 2.7 billones en funcionamiento y tan solo 700.000 millones en inversión. Es un gobierno que ha disparado la contratación de prestación de servicios y mientras tanto, ¿dónde está la inversión en materia de infraestructura?

La Fundación Lazo Rosa y la fundación Cancerológica del Quindío se unen en pro de una sola causa ¡tócatelas, para que no te toque! en el Mes de la prevención del Cáncer de Mama en mujeres y hombres

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. También afecta a los hombres, aunque en menor proporción. La detección temprana puede salvar tu vida.

Por eso hoy 15 de octubre, en el centro de la ciudad de Armenia, desde las 3:30 PM en el parque Sucre, caminaran hasta la plaza de Bolívar, realizando una campaña de sensibilización y prevención de este flagelo, e invitando a toda la ciudadanía para que aprenda a realizar un autoconocimiento y conozca como prevenir y además sobre la importancia de los chequeos a tiempo para una detección temprana, que te aumenta las probabilidades de salvar la vida.

La Universidad La Gran Colombia Armenia inaugura la UGC+ Store: un símbolo de orgullo y pertenencia Grancolombiana

La UGC+ Store nace con el propósito de que estudiantes, docentes, egresados y colaboradores lleven consigo la esencia, identidad y orgullo de ser UGCA en cada momento de su vida como camisetas, gorras y otros elementos.

La UGC+ Store está ubicada en la sede central de la universidad, contigua a la entrada de la cafetería, y abre sus puertas para que toda la comunidad universitaria conozca, disfrute y se apropie de este nuevo espacio.

En el Eje Cafetero se lleva a cabo Policromía Tour 2025 que une a tres de los festivales de arte urbano más representativos de la región

Entre los meses de octubre y noviembre se realizará un recorrido artístico que une a tres de los festivales de arte urbano más representativos: El Mero Poder en Armenia, Pereira Querendona en Pereira y Narrativas Urbanas en Manizales.

Durante esta edición se realizarán 18 murales en espacio público, talleres formativos y una exposición colectiva además de colaboradores, gestores culturales que impulsan la economía creativa loca.

Precisamente Viviana Ramírez del Festival El Mero Poder en la ciudad indicó que se llevará a cabo hasta el domingo 19 de octubre en la calle 30 desde mercar hasta la Institución Educativa La Cecilia y Caseta comunal del barrio La Cecilia.

En deportes, Con dos medallas de oro y una deportista clasificada a la Selección Colombia, el squash quindiano cerró con éxito su participación en la quinta válida nacional realizada en Bucaramanga.

Amelia Pinto conquistó el título en la categoría sub-15 femenina, ubicándose primera en el selectivo nacional y asegurando su participación en el Torneo Suramericano de Squash que se llevará a cabo en febrero de 2026. Por su parte, Santiago Cortés se impuso en la categoría segunda nacional, alcanzando su segundo campeonato consecutivo y confirmando su lugar entre los mejores jugadores del país.