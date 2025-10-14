10AM10AM

Programas

En su momento, Israel alimentó en parte lo que hoy es Hamás: asesor de la embajada de Palestina

En 10 AM de Caracol Radio, estuvo el asesor político de la embajada de Palestina, Alexander Montero, quien habló sobre la situación con Israel y la reciente “paz”

En su momento, Israel alimentó en parte lo que hoy es Hamás: asesor de la embajada de Palestina

En su momento, Israel alimentó en parte lo que hoy es Hamás: asesor de la embajada de Palestina

19:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Prisioneros liberados por Israel. Foto: HAZEM BADER / AFP.

Adriana Bibiana Mejía

En su paso por el programa de 10 AM de Caracol Radio, estuvo Alexander Montero, asesor político de la embajada de Palestina, y habló sobre las implicaciones de la reciente paz que se firmó entre Palestina e Israel.

Asimismo, mencionó como se jugó con la estabilidad internacional y también, destacó la importancia de los países que participen en estas firmas, pues deben comprometerse a llevar a cabo conversaciones serias para evitar que esto vuelva a suceder.

En desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad