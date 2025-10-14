En su momento, Israel alimentó en parte lo que hoy es Hamás: asesor de la embajada de Palestina

En su paso por el programa de 10 AM de Caracol Radio, estuvo Alexander Montero, asesor político de la embajada de Palestina, y habló sobre las implicaciones de la reciente paz que se firmó entre Palestina e Israel.

Asimismo, mencionó como se jugó con la estabilidad internacional y también, destacó la importancia de los países que participen en estas firmas, pues deben comprometerse a llevar a cabo conversaciones serias para evitar que esto vuelva a suceder.

En desarrollo.