Sin paso en la vía nacional Bogotá - Bucaramanga por derrumbe de rocas de gran magnitud en Santander

Bucaramanga

Un derrumbe de grandes proporciones mantiene totalmente bloqueada la vía nacional que comunica a Bogotá con Bucaramanga, a la altura del kilómetro 117, en el sector conocido como Leche Cabra, en jurisdicción del municipio de Pinchote.

El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó que el movimiento de rocas continúa desde hace varias horas y que, por seguridad, se mantiene el cierre total para vehículos de carga y transporte intermunicipal.

“En este momento tenemos cierre total para vehículos de carga. Las rutas alternas están habilitadas únicamente para automóviles y motocicletas, quienes pueden tomar el recorrido Socorro–El Páramo–Valle de San José–San Gil en doble sentido”, explicó el Mayor Vergara.

Añadió que “el personal de Invías ya se encuentra movilizando maquinaria amarilla para remover el material rocoso y restablecer parcialmente la movilidad, dependiendo del comportamiento del clima”.

De acuerdo con las autoridades la magnitud del deslizamiento es considerable, con gran cantidad de material rocoso que impide el paso tanto de vehículos como de peatones.

Por eso hacen un llamado para evitar transitar por el sector hasta que se logre la limpieza y estabilización del terreno.

Por su parte Pedro Araque, coordinador encargado de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que la emergencia se presentó en la ruta nacional que afecta especialmente la movilidad entre San Gil y Puente Nacional; una zona históricamente propensa a deslizamientos.

“Este tipo de caídas de roca son recurrentes en el sector por la erosión constante de la montaña. Las fuertes lluvias de la segunda temporada invernal han acelerado la inestabilidad del terreno”, explicó Araque.

Advirtió que “el volumen de piedras es tan grande que la vía quedó completamente taponada. En caso de que las rocas no puedan ser cargadas con maquinaria, Invías deberá recurrir a fractura mecánica para poder despejar el corredor vial”.

El funcionario mencionó que las labores de limpieza podrían tardar, ya que dependen del clima y de la seguridad de los operarios en la zona.

Además reiteró la importancia de acatar las indicaciones de la policía de carreteras y el personal de Invías, evitando circular durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

Por ahora esta es la única vía principal con cierre total en Santander, aunque se registran afectaciones menores en vías terciarias rurales por cuenta de las lluvias.

Las autoridades confían en que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la transitabilidad podría restablecerse parcialmente en las próximas horas.