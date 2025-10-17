Risaralda se toma la feria “Cafés de Colombia Expo 2025″ con más de 80 caficultores
El evento se realizará en Corferias, Bogotá, del 23 al 25 de octubre. Se esperan más de 30 mil visitantes.
Pereira
Es el evento que integra toda la cadena de valor del café y ofrece un escenario para exponer y dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e internacional.
Desde Risaralda son 80 marcas, más de 100 perfiles de café que serán parte de este evento apoyado por la Gobernación de Risaralda, el Comité de Cafeteros y la Cooperativa de Caficultores.
El gobernador, Juan Diego Patiño, manifestó que este evento no solo es para dar a conocer el café de calidad de Risaralda, sino para conocer a compradores nacionales e internacionales que estarán en la Expo, se pueden cerrar negocios, realizar enlaces comerciales, es decir que es una oportunidad de comercio para el caficultor.
Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda
Fredy Medina, representante de Cafetalex, una de las marcas de café que por primera vez va a ir a Cafés de Colombia Expo 2025, señaló que lo importante de estar allí es que se reconozca la calidad del café que se produce en Risaralda.
Fredy Medina, representante de Cafetalex
En esta feria también hay representación de la mujer cafetera, Patricia Gutiérrez fundadora de la marca de café especial Inti Jaguar, un café que busca resaltar el trabajo de la mujer rural, emprendedora y cafetera.
Patricia Gutiérrez, fundadora de la marca Inti Jaguar
En esta feria esperan a cerca de 30 mil visitantes, habrá campeonatos nacionales de Barismo y de tostadores, campeonato de olla, y varias charlas referentes al café.