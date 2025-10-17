“Barranquilla, segunda ciudad con más candidatos a los Consejos de Juventud”: Registraduría

El registrador especial de Barranquilla, Johan Ariza, destacó que la capital del Atlántico es ejemplo nacional en participación juvenil al ser una de las ciudades con mayores inscripciones.

“Barranquilla, después de Bogotá, es la ciudad con mayor inscripción de jóvenes candidatos a los Consejos Locales de Juventud, con 696 aspirantes y 142 listas inscritas. Es un mensaje claro de una juventud que quiere participar activamente en la democracia”, señaló Ariza en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario explicó que el proceso refleja la confianza que los jóvenes tienen en las instituciones y en la apertura del Distrito para fortalecer las políticas públicas juveniles.

¿Dónde y cuáles son los puntos de votación?

La jornada se desarrollará este domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en 155 puestos de votación distribuidos en toda la ciudad, con 582 mesas habilitadas.

“Es una elección con la misma importancia que cualquier otra. Ningún joven debe quedarse sin votar; pueden participar quienes tengan entre 14 y 28 años”, indicó Ariza.

Los menores de 18 años podrán votar en la mesa de cola del puesto más cercano a su residencia, mientras que los mayores pueden consultar su lugar de votación en la página de la Registraduría Nacional, en la opción Grandes por Elección.

Jurados de votación

El registrador confirmó que los jurados fueron seleccionados a través del Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, con presencia de la Alcaldía, el Ministerio Público y organizaciones políticas.

“Ya todos los jurados fueron notificados y capacitados. Quienes aún tengan dudas pueden acercarse a nuestras oficinas hasta el sábado”, precisó Ariza.

Además, recordó que las sanciones por no asistir a cumplir con la función de jurado serán las mismas que en cualquier proceso electoral.

Llamado a los jóvenes

Ariza hizo un llamado a los jóvenes barranquilleros a participar de manera masiva en las urnas.

“Es el momento de la juventud. Este domingo los invito a ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. La democracia se fortalece cuando los jóvenes participan y hacen escuchar su voz”, concluyó.

El escrutinio general se realizará en la Institución Educativa María Inmaculada, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, una vez finalice la jornada electoral.