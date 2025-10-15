Defensoría del Pueblo lanza alerta para proteger la misión médica en Colombia

JUSTICIA

La Defensoría del Pueblo hizo un urgente a todos los actores armados, autoridades civiles y militares, y a la sociedad en general, para proteger y respetar la Misión Médica en el país.

La entidad advierte sobre el incremento de las amenazas y agresiones contra el personal de salud, así como el creciente riesgo que enfrentan en el cumplimiento de su labor humanitaria.

“En lo corrido del año 2025, se han registrado más de 325 eventos que constituyen vulneraciones directas al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al derecho fundamental a la salud. Esta cifra ya supera en más de un 56,2% el total de casos reportados durante todo el año 2024″, indica la Defensoría del Pueblo.

Para el ente de control los hostigamientos, secuestros y asesinatos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, así como la obstrucción del acceso a los servicios médicos en zonas de conflicto armado constituyen graves violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y ponen en riesgo la vida e integridad de quienes dedican su labor a proteger la salud de la población.

En su llamado, la Defensoría del Pueblo insta a los grupos armados ilegales a respetar la neutralidad y la imparcialidad de la Misión Médica, y a abstenerse de utilizar los establecimientos de salud con fines militares.

La Defensoría del Pueblo también hace un llamado a la sociedad en general para que valore y respete la labor de la Misión Médica, y para que denuncie cualquier acto de violencia o amenaza contra el personal de salud.

Cabe resaltar que la Misión Médica en Colombia está integrada por médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud que trabajan en hospitales, centros de salud, puestos de salud y unidades móviles en todo el país. Su labor es fundamental para garantizar el acceso a los servicios de salud de la población, especialmente en las zonas más vulnerables y marginadas.