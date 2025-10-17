Junta directiva de Fiduprevisora solicitó renuncia de Magda Giraldo, presidenta de la entidad

Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la junta directiva de la Fiduprevisora, por solicitud del presidente Gustavo Petro, y allí se tomó la decisión de pedir la renuncia de Magda Giraldo, luego de completar casi un año en el cargo.

En este mismo espacio se definió que el vicepresidente financiero de la Fiduprevisora, Andrés Pabón, será el presidente encargado; y, por otro lado, evalúan si el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, continúa o no en el cargo.

Giraldo, fue designada como presidenta de la entidad el 30 de octubre de 2024, y anteriormente, se desempeñó como vicepresidencia del Fondo de Prestaciones, la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional, y la Dirección del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en la Fiduprevisora.

Recientemente, la saliente presidenta definió la relación con el gobierno nacional como un “consenso”, a pesar de ello, las críticas de la gestión en la Fiduprevisora por parte del presidente de la república salieron a la luz en un consejo de ministros, tras las fallas detectadas en la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros, a cargo del FOMAG, vinculado a la entidad.