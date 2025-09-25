Supersalud revela deficiencias en FOMAG e impone medida cautelar

La Superintendencia de Salud decretó una medida cautelar sobre el FOMAG durante 3 meses, para detener y corregir prácticas que afecten la oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios, así como el incumplimiento en los pagos a la red de prestadores y proveedores, ante los hallazgos detectados en la entidad.

Esta medida ordena al Consejo Directivo del FOMAG la presentación, en un plazo máximo de cinco días hábiles, de un plan de contingencia con acciones verificables, cronogramas, responsables y recursos definidos, para superar las deficiencias encontradas.

Deficiencias evidenciadas en el FOMAG

La superintendencia reveló que durante el 2024 y lo corrido del 2025 ha realizado seis auditorías al FOMAG, para verificar la garantía en la prestación de los servicios de salud, como revisar los procesos de autorizaciones, referencia y contrarreferencia, suministro de medicamentos, contratación de la red prestadora, entre otros.

Las auditorías realizadas evidenciaron la ausencia de un proceso formal de autorizaciones y represamiento de solicitudes en los correos, falta de gestión para el reintegro de los recursos del aseguramiento cuando se identifican giros no debidos, suministro de información inconsistente en el proceso de afiliación, insuficiencia de red primaria y complementaria, deficiencias en la implementación del modelo de dispensación de medicamentos, falta de continuidad en la prestación de servicios de atención domiciliaria, así como bases de datos incompletas y con información inconsistente.

En cuanto a las fallas financieras, se detectó el registro y pago de servicios no prestados por hospitales y clínicas y proveedores de servicios en contratos de oncología y atención integral para mayo del 2024, también se evidenció la falta de mantenimiento de cuenta a IPS y proveedores de medicamentos en rango superiores a los 180, afectando el flujo de recursos.

Dentro de esta misma línea, se hallaron dificultades en la aplicación de glosas a listas de tarifarios no pactados, afectando el proceso de radicación y auditoría de cuentas médicas a proveedores y prestadores.

A esto se suma la ausencia de contratos de medicamentos y por evento, y falta de control en la política de pagos y procesos de reconocimiento y trámite de reembolsos por concepto de prestación de servicios.

Además, señalan que hubo obstrucción a las acciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud al no entregar toda la información requerida en la auditoría.

¿Qué responde el FOMAG?

El FOMAG asegura que las dificultades identificadas se han ido subsanando mediante acciones concretas e inmediatas.

Vemos con buenos ojos este acompañamiento de la Superintendencia, porque nos permitirá seguir tomando acciones efectivas para fortalecer el modelo de salud de los maestros. Es importante destacar que algunas de las fallas señaladas ya se han superado”, señaló el vicepresidente de Fiduprevisora – FOMAG, Aldo Cadena.