“Gobierno fracasado”: Conservadores rechazan acusación de Petro sobre responsabilidad en genocidio

El Partido Conservador respondió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro durante el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso ‘Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’. Petro allí señaló que “lo que ocurrió en Colombia fue un genocidio. Culpables: el partido Conservador y sus presidentes. Podría decir partido Liberal y no, porque los liberales lo único que hicieron fue defender sus vidas”.

Al respecto, el conservatismo se pronunció en su cuenta de X: “Presidente, en su mente, la historia de Colombia se filtra por el tamiz de sus sesgos, odios y frustraciones que refuerzan sus prejuicios. Le recomendamos leer la verdadera historia de Colombia, pero parece empecinado en señalar a todos menos a sí mismo, como si nunca hubiera pertenecido a un grupo criminal que romantiza, un grupo que mató, secuestró, extorsionó y dejó una herida imborrable al asesinar a miembros de las Altas Cortes”.

El senador y precandidato presidencial del partido, Efraín Cepeda, también se pronunció, asegurando que “Petro incurre en calumnias con los partidos como el conservador que le hacemos oposición a su gobierno fracasado. El partido ha sido un grande y ha escrito la historia de Colombia de 175 años, mientras usted engrosaba las filas de la guerrilla, extorsionaba, reclutaba menores, asesinaban a los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia”.

Cepeda le pidió al mandatario que “no vaya a distorsionar una historia que ha sido historia de gloria solo porque impedimos a usted los excesos. No pasará presidente Petro y además este partido lo va a derrotar en el 2026”.

En el pronunciamiento del partido señalaron también que “por más de que sus odios lo lleven a semejantes calificaciones mentirosas, lo cierto es que la historia nos pondrá del lado correcto, del Partido Conservador que no dejó que usted acabara con el país y le quitara la ilusión a los Colombianos”.