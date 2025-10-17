Exconsejero de Nayib Bukele asesora campaña presidencial en Colombia

En el foro ‘Colombia en Clave de Mujer’, realizado en la Universidad de la Costa de Barranquilla, participó Andrés Guzmán Caballero, exconsejero de Derechos Humanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Guzmán confirmó que actualmente asesora la campaña de la precandidata presidencial Sondra Macollins, con el propósito de “aportar su grano de arena a Colombia”.

“Estuve trabajando en Chile en temas de asesoramiento político y ahora estoy en Colombia con la ilusión de que una gran mujer llegue a la Presidencia. Quiero apoyar a las mujeres y aportar mi granito de arena desde mi experiencia en gestión pública en el gobierno de El Salvador, para ayudar a construir un plan que devuelva a los colombianos la seguridad y la tranquilidad que merecen.”, explicó.

El exfuncionario también compartió su visión sobre la situación actual del país en temas de seguridad, economía y derechos humanos, destacando la importancia de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.

La ‘Ley Kelly’, propuesta por Sondra Macollins

Por su parte, la precandidata presidencial Sondra Macollins habló sobre la denominada ‘Ley Kelly’, una iniciativa que surge tras el feminicidio de Kelly de Arco, ocurrido el pasado 6 de octubre en Barranquilla.

“Colombia no ha logrado proteger a las mujeres. Las medidas de protección no funcionan; debemos enfocarnos en el seguimiento al agresor y garantizar que cumpla lo que la ley ordena. La Ley Kelly, en honor a Kelly de Arco, busca que no haya ni una víctima más. Este año 350 mujeres fueron asesinadas, y el 70% tenía medidas que el Estado no hizo cumplir”, dijo la precandidata.

Macollins aseguró que esta propuesta busca endurecer las penas y fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, en memoria de Kelly y de todas las víctimas de feminicidio en el país.

Recuperar el control territorial del país

La precandidata presidencial Paola Holguín advirtió sobre el deterioro de la seguridad en Colombia y cuestionó las políticas del actual gobierno, a las que atribuye el fortalecimiento de grupos armados en gran parte del territorio nacional.

“El Estado debe recuperar el control territorial. Hoy tenemos estructuras criminales con más hombres, más poder de fuego y más dominio en más del 70% del país. Esto es consecuencia del fracaso de la llamada política de seguridad humana y de la paz total, que debilitó a la Fuerza Pública y permitió la expansión de la criminalidad”, afirmó Holguín.

Aunque estaban invitadas, Paloma Valencia y Vicky Dávila cancelaron su participación a última hora. Este encuentro buscaba resaltar el papel de la mujer en la política nacional.