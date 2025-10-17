En Cúcuta no habrá ley seca por elecciones de juventudes

Cúcuta

Mientras las autoridades electorales preparan un simulacro para medir la capacidad de respuesta de la organización con ocasión de las elecciones de los consejos de juventudes, las autoridades municipales descartaron que por este evento se aplique la ley seca.

El secretario de gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos venido acompañando y coordinando con las autoridades electorales, con la policía metropolitana y con los organismos de control para brindar todas las garantías”.

Explicó el funcionario que en ese orden de ideas todas las acciones están comprometidas para permitir el desarrollo de esa fiesta democrática en paz.

Indicó que a través de la policía metropolitana de Cúcuta se han coordinado todas las acciones preventivas y de seguridad para que antes, durante y después de la jornada todo se desarrolle en completa normalidad.

Finalmente, el secretario invitó a los jóvenes a participar de manera masiva para lograr un espacio de participación representativa en esa organización.