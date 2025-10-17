Eduardo Pimentel estalla contra Comisión Arbitral y Nicolás Gallo: “¿Se van a hacer los pendejos?"

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, recibió una severa sanción de oficio de parte del Comité Disciplinario de la Dimayor. Todo debido al penalti que le terminaron sancionando en el pasado juego ante el Boyacá Chicó en Tunja, el cual determinó el empate 1-1 entre ambos equipos el pasado 5 de octubre.

El delantero del equipo antioqueño recibió dos semanas de sanción y una millonaria multa de más de 85 millones de pesos. El castigo podrá ser apelado por el club, quien ya rechazó la sanción a través de un comunicado.

La furia de Eduardo Pimentel

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, expresó su molestia y exigió una sanción ejemplar para Nicolás Gallo, encargado del VAR en dicho compromiso y quien recomendó al árbitro que sancionara el penalti.

“La comisión Disciplinaria sanciona a Morelos con 85 millones y 2 semanas por inducir a los árbitros al error, pero extrañamente no veo la q tendría q ser una sanción mucho más severa y ejemplar a el sujeto este q está metido en todos los problemas arbitrales de Colombia, NICOLÁS GALLO, quien con todo el VAR a su disposición fue directamente quien indujo y presionó a la equivocación a un juez mediocre y sin carácter Mayorca y se van a hacer los pendejos ??????”, expresó el dirigente.

A raíz de dicho error, Nicolás Gallo no ha vuelto a ser designado para dirigir o estar en el VAR en ninguno de los partidos de las fechas siguientes. Misma situación para el árbitro Jairo Mayorga.