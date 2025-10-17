Colombia avanza en la producción de buses eléctricos

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, visitaron la planta de HINO, donde en alianza con BYD y la empresa Marcopolo se dio inicio a la producción del primer bus eléctrico fabricado en el país.

“Este logro representa la materialización de una visión que el presidente Petro ha impulsado desde hace más de una década: promover un transporte público sin emisiones, sostenible y al servicio de la gente”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El transporte uno de los mayores generadores de dióxido de carbono

En Colombia circulan más de 19,3 millones de vehículos, de los cuales el 63% son motocicletas, el 33% vehículos livianos y el 4% pesados. Sin embargo, la edad promedio de estos vehículos es de 19 años y depende en un 98% de combustibles fósiles.

En cuanto al sector transporte este es el tercer mayor generador de gases de efecto invernadero del país, con 42 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, y consume el 42% de toda la energía nacional.

“Desde el Ministerio de Transporte trabajamos cada día por construir un sistema que mire al futuro, que reemplace la dependencia de los combustibles fósiles por soluciones eléctricas, sostenibles y humanas”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Mitos y verdades sobre los carros eléctricos

Una investigación internacional, publicada en ‘The Conversation’ expuso la magnitud de la desinformación sobre los carros eléctricos en cuatro países: Australia, Estados Unidos, Alemania y Austria.

Este estudio reunió a 4.200 personas sin vehículo eléctrico, quienes respondieron más de 36.000 veces sobre nueve afirmaciones falsas relacionadas con esta tecnología.

Adicionalmente, se incluyó un grupo adicional de 2.100 estadounidenses, de los cuales la mitad eran propietarios de autos eléctricos, para contrastar percepciones.

Cabe destacar que los hallazgos revelaron que el 36 % de los encuestados estuvo de acuerdo con los mitos, el 23 % expresó desacuerdo y el resto se mostró indeciso o sin opinión definida.

Uno de los más extendidos es la creencia de que estos vehículos producen más emisiones de carbono que los de gasolina debido a su fabricación intensiva en recursos, cuando en realidad, a lo largo de su vida útil, emiten considerablemente menos.

Otro mito sostiene que los campos electromagnéticos alteran los patrones migratorios de aves y especies silvestres, aunque en verdad emiten frecuencias extremadamente bajas que no generan impacto.

También se afirmó que no contribuyen a mitigar el cambio climático porque requieren minería de tierras raras, pese a que sus emisiones globales siguen siendo menores.

Desde otra perspectiva, se suma la idea de que los campos electromagnéticos provocan problemas graves de salud, como cáncer, sin respaldo científico alguno. Igualmente, se cree que son más propensos a incendiarse, cuando presentan menos riesgos que los de gasolina.

En suma, otros mitos frecuentes sostienen que las baterías están diseñadas para fallar tras ciertos ciclos, que no se actualizan para aumentar ganancias, que las reparaciones se complican a propósito y que los accidentes con eléctricos son subreportados, afirmaciones que carecen de fundamento.

Finalmente,los investigadores resaltaron que enfrentar los mitos requiere una doble estrategia.Por un lado, exigir responsabilidad a quienes difunden falsedades y, por otro, fortalecer la resiliencia social mediante información clara, accesible y confiable que impulse la transición hacia energías limpias.