Cali se proyecta en innovación ambiental

La tokenización verde es el futuro de los bonos de carbono en Cali.

“La tokenización verde es el futuro de los mercados ambientales; una herramienta que permitirá a Cali y a Colombia liderar la conservación de nuestros bosques y ríos con tecnología blockchain”, aseguró Eduard Murillo Tovar, gerente de Global QIQ.

La tokenización verde consiste en transformar los bonos de carbono en activos digitales llamados tokens, lo que facilita su comercialización en mercados internacionales.

A través de este mecanismo, proyectos de conservación, reforestación y preservación de ecosistemas pueden obtener recursos más rápidos y seguros para garantizar la sostenibilidad ambiental.

El reto de acelerar el mercado

“Hoy el mundo ya avanza en la tokenización, mientras en Colombia apenas empezamos a descubrir el mercado de bonos de carbono. Por eso necesitamos acelerar la divulgación y la formación en esta herramienta”, explicó Murillo Tovar.

El directivo presentó los proyectos que Global QIQ y GEMAX adelantan en Río Frío (Valle), la Serranía de los Paraguas (Cairo, Valle) y en Cali, con iniciativas como el bono de carbono azul Río Pance y la tokenización para los Farallones de Cali.

Estas iniciativas no solo buscan neutralizar emisiones de gases de efecto invernadero, sino también abrir una puerta para que la ciudad sea pionera en innovación ambiental y financiera, de cara a la COP16.

“La tokenización verde es un camino para que nuestras comunidades accedan a mercados más ágiles, seguros y globales, convirtiendo a Cali en referente regional en soluciones ambientales basadas en tecnología”, concluyó Murillo Tovar.

¿Qué significa para los caleños?

La implementación de la tokenización verde no solo impulsa a Cali como ciudad pionera en innovación ambiental, sino que trae beneficios directos para la comunidad.

Lo que se traduce en mayor protección de las fuentes hídricas, fortalecimiento del turismo de naturaleza y generación de empleo local en actividades sostenibles.

Además, al posicionarse como ciudad líder en mercados ambientales digitales, Cali atrae inversión internacional, abre oportunidades para emprendedores verdes y mejora la calidad de vida de sus habitantes al garantizar la preservación de ecosistemas vitales para el abastecimiento de agua y la regulación climática.