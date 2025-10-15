Restricción en vía Norte de Santander-Costa Atlántica deja pérdidas por $1.500 millones

Norte de Santander.

Desde el pasado 1 de octubre, los transportadores de carga pesada enfrentan restricciones de movilidad en la vía que comunica a Norte de Santander con la Costa Atlántica, una de las arterias más importantes para el comercio del nororiente colombiano.

La medida, que limita el paso diurno y obliga a los conductores a circular únicamente en horario nocturno, ha generado pérdidas que superan los 1.500 millones de pesos, según cifras entregadas por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar).

José Peñaloza, vocero regional de Colfecar, explicó en diálogo con Caracol Radio que los efectos no solo son económicos, sino también operativos y comerciales.

“La logística en tiempo es dinero. Organizar los vehículos para que pasen únicamente de noche reduce la capacidad de despacho y provoca retrasos en los compromisos comerciales. A esto se suman bloqueos esporádicos a la altura de Aguachica, que agravan aún más la situación”, señaló.

Peñaloza precisó que, aunque los vehículos logran transitar por el corredor, no lo hacen en las cantidades suficientes, lo que ha generado un represamiento de carga.

“Muchos camiones han dejado de venir a Norte de Santander. Llegan vacíos desde Bucaramanga porque el viaje deja de ser rentable. Eso afecta los acuerdos comerciales y disminuye la rentabilidad de las empresas transportadoras”, advirtió.

El gremio también manifestó su inconformidad frente a las decisiones de las autoridades locales.

Según Peñaloza, tras tres mesas de trabajo con la Gobernación de Norte de Santander y representantes del sector privado, se había acordado que el cierre sería parcial y se permitiría el paso por un carril, con restricciones únicamente entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Sin embargo, el alcalde de Ocaña “no tuvo en cuenta los acuerdos y decidió aplicar la medida de forma unilateral, sin respetar los compromisos previos”.

Sobre la seguridad de los transportadores, el vocero indicó que, aunque hasta ahora no se han presentado incidentes, existe preocupación por los riesgos que implica conducir de noche. “Sabemos que es un corredor con antecedentes de inseguridad. Por ahora no se han reportado hechos, pero es un riesgo latente”, sostuvo.

Colfecar ha identificado más de 30 bloqueos en Norte de Santander durante este año, una cifra que evidencia las dificultades que enfrenta el transporte de carga en la región. Para los empresarios del sector, mantener la operación bajo estas condiciones “es casi una hazaña”.

Con este panorama, el gremio espera que las autoridades reconsideren las restricciones y busquen soluciones concertadas que permitan garantizar la movilidad, la seguridad y la estabilidad económica de un sector clave para el desarrollo del país.