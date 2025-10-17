César Farías se destapó y eligió entre América y Junior ¿Cuál fue más fácil de dirigir?

César Farías es uno de los técnicos a nivel sudamericano con más experiencia y el fútbol colombiano fue su último destino. Pasó por Águilas Doradas a finales de 2023, luego América de Cali entre enero y mayo de 2024; y recientemente en Junior, del cual salió a mediados de 2025.

En El VBar Caracol, el técnico venezolano se refirió a lo que fueron estos pasos por dos grandes de Colombia. Y una de las preguntas se relacionó con cuál fue más fácil de dirigir, a lo que respondió que Junior de Barranquilla.

“Cada uno tiene su particularidad”, comenzó diciendo. “Una vez me dijo un propietario de Junior, ‘no sé si es más difícil tener el equipo con más presión o no’, pero tiene particularidades complejas”, añadió.

“Junior tiene unas ventajas desde el predio, la tranquilidad para trabajar y Barranquilla permite que tenga más... que se aísle y eso da un respiro. Bien complejo los dos. América es un hervidero dentro de su predio y eso trae sus dificultades. Cada uno vive como ha vivido toda su vida y trata de sacarlo adelante y son equipos granes y los disfruté ambos”, concluyó al respecto.

Otras declaraciones de César Farías

Su paso por la Liga colombiana: “Disfruté mucho una liga colorida, pasional, de buenos jugadores y la verdad que viví distintos ambientes. En Águilas que fue muy apacible, que pudimos tener un registro histórico de 21 partidos sin perder, de clasificar por primera vez a la Libertadores. Y después me gustó la contraparte de ir a los clubes grandes, con sus dificultades, con sus exigencias, con las pasiones que despierta”.

¿Se sintió maltratado en Colombia?: “No, son circunstancias normales. Todo lo contario, es un país donde desarrollé muchos amigos, la vida me dejó las posibilidades de conectar con gente muy inteligente, con mucha experiencia. Los títulos se tienen que trabajar, que construir, se debe insistir y no se nos dio. El único lugar que llegamos y pudimos hacer pretemporada fue en Barranquilla, en los otros lugares no tuvimos esa posibilidad y después los resultados no se nos dieron porque sencillamente no conectamos las teclas que teníamos que conectar y entender que el fútbol se juega desde afuera”.

¿Mejor el Junior de Alfredo Arias que el suyo?: “No lo puedo decir porque no lo he visto, pero seguramente porque llegaron jugadores de muy buen pie, los de Águilas son tres jugadores que deben estar aportando. Llevaron al lateral izquierdo de Pereira, no se tenía un lateral zurdo, pero habría que entrar en una diatriba y el interés no es ese, qué es jugar bien”.

El formato de la Liga: “Las condiciones están puestas antes de arrancar, eso no puede ser excusa. Uno tiene que entender que los playoffs se juegan de esa manera. Los playoffs comienzan de cero. Se necesita de ver cómo llega el equipo en esa etapa, porque a lo mejor la curva de rendimiento se cae y a lo mejor un equipo que no estuvo bien, puede sacar ventajas al final. Participé en tres cuadrangulares: el primero hicimos los puntos para completar entrada a Libertadores, el segundo nos faltó un partido más y el tercero (Junior) fuimos un desastre, se nos cayó el equipo y esos aspectos invisibles son aspectos que están fuera de la cancha que no permite un estado de ánimo. No teníamos en el mejor estado de ánimo y se notó, nos pesó a todos y no se vio de una buena manera”.

¿Qué le falta a Colombia para ganar algo?: “Colombia tiene mucho talento. Hoy está en un círculo de seleccionados del mundo y países importantes, después los detalles pequeños pesan mucho. Al final puedes jugar muy bien, pero un mal cierre de un lateral te deja fuera de la final y eso le pasó a Colombia; desplegó más fútbol a lo largo del torneo que su propio rival, pero una pequeña tarea táctica te deja afuera”.