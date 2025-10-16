🔴 América vs. Junior EN VIVO, por cuartos de final de Copa Colombia: Siga acá el minuto a minuto

Se define al primer semifinalista de la<b> Copa Colombia</b>.<b> América de Cali</b> recibe a Junior en el juego de vuelta de los cuartos de final, con un partido de ida que acabó 2-1 a favor del Escarlata gracias a los goles de <b>Andrés Roa y Luis Ramos</b> en el <b>Metropolitano de Barranquilla.</b>El panorama se presenta complicado para el cuadro Tiburón, pues deberá remontar en calidad de visitante en el Pascual Guerrero. En esta condición, <b>Junior no logra imponerse desde hace cinco años al América, </b>lo que le suma dificultad al intento de darle vuelta a la serie.<b>La eventual clasificación del América a semifinales sería un aliciente </b>para la realidad que viven en la Liga, pues ocupan la casilla 13 con 17 unidades y la clasificación está cuesta arriba.Por su parte, en caso de caer eliminado, sería un fuerte golpe para Junior, que ha tenido una campaña más destacada en el rentado nacional. <b>Se encuentran en el segundo lugar con 28 unidades.</b>