César Farías, entre gritos y reclamos a periodista: fuerte encontronazo en rueda de prensa de Junior

César Farías volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El técnico venezolano compareció este miércoles en una rueda de prensa, previo al partido del próximo sábado 3 de mayo ante América de Cali en Barranquilla, pero se volvió más importante lo que pasó posterior al evento, que las mismas palabras del entrenador sobre fútbol y planteamiento, entre otras cosas.

El periodista José Hugo Illera le preguntó en la rueda de prensa al entrenador sobre la razón por la cual el equipo no ha permitido ver los entrenamientos. En su principio, Farías le respondió sin problema, pero tras la contra pregunta de Illera, se exaltó.

“No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que —los periodistas— puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo”, contestó inicialmente.

“Yo no estoy dando a entender nada. Yo no soy el que decide eso. No tengo ningún tipo de injerencia. Yo no puedo hablar por nadie más, solo por mí”, afirmó molesto.

El video del encontronazo

Una vez concluida la intervención del venezolano, bajó del atril e increpó al periodista, quien se mantuvo sentado. Si bien no se entiende muy bien lo que le dice, se alcanza a percibir algunos reclamos por parte del técnico.

“No soy yo”

“Me quieres exponer delante toda la gente y yo no tengo que ver con esto”.

“Te atiendo y me quieres exponer delante de la gente. Yo no tengo nada que ver con eso”

“Exijo respeto”.

“Hasta aquí. No me faltes el respeto, porque yo no te lo falto a ti. Te exijo respeto como caballero”

“Te atiendo y me quieres exponer delante de la gente, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy un entrenador, no soy una empresa”.