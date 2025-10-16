Bogotá abre licitación para elegir nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar

Transmicable de San Cristóbal ya tiene fecha de entrega: número de estaciones y ubicación

TransMilenio S.A. anunció la apertura del proceso de licitación pública para contratar al nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar. La resolución y los pliegos definitivos fueron publicados en la plataforma SECOP II, dando inicio a una etapa clave para garantizar la continuidad y eficiencia del sistema que beneficia a cerca de 25 mil habitantes cada día

“El objetivo es asegurar un proceso transparente, con pluralidad de oferentes y máxima eficiencia en la operación del servicio”, explicó la entidad, que busca incentivar la participación de varias empresas interesadas.

Compromiso judicial y transparencia en el proceso

Este proceso de contratación se enmarca en el Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual establece la obligación de contratar un nuevo operador mediante una selección objetiva y conforme a la ley.

TransMilenio señaló que con esta licitación se “honran los compromisos adquiridos ante la justicia” y se garantiza un cambio de operador sin afectar la prestación del servicio.

Los detalles del contrato y el cronograma del proceso

El nuevo contrato tendrá una duración de 10 años e incluirá la operación y mantenimiento integral del sistema, abarcando la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento seguro.

Según el cronograma publicado por TransMilenio:

El 17 de octubre se realizará la audiencia de riesgos y aclaración de prepliegos.

Los interesados podrán enviar observaciones a los pliegos hasta el 28 de octubre.

La recepción del sobre único de propuestas está programada para el 25 de noviembre.

La adjudicación pública del contrato se llevará a cabo el 19 de diciembre.

Transición laboral y continuidad del servicio

El nuevo operador asumirá la vinculación del personal necesario para la operación, y el proceso de empalme podrá incluir la transición laboral de quienes actualmente trabajan en el sistema.

TransMilenio reiteró que el cambio de operador no afectará la continuidad del servicio, que actualmente cuenta con 3.25 kilómetros de cobertura, 4 estaciones, 163 cabinas y un promedio de 638 mil validaciones mensuales.