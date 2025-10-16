¿Transitas por la calle 30 en Barranquilla? Anuncian cierres parciales desde este 17 de octubre

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que, debido a obras programadas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), se realizarán cierres parciales en diferentes tramos del puente ubicado en la calle 30, desde el 17 de octubre hasta el 17 de diciembre, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Cambios en la circulación vehicular

Durante el tiempo que duren las obras, el tránsito vehicular continuará por los carriles habilitados de la calle 30, aunque solo se utilizará un carril por cada fase de la intervención, lo que podría afectar la fluidez del tráfico en la zona. El cierre contará con señalización adecuada y la presencia de auxiliares de tránsito para orientar a los conductores y minimizar los contratiempos.

Seguridad para los peatones

La Secretaría también anunció que se habilitarán senderos peatonales seguros y debidamente señalizados, con el fin de garantizar la movilidad y protección de los transeúntes durante las obras.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para estar atentos a la señalización vial y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollan los trabajos. “Agradecemos la comprensión de todos los ciudadanos y su colaboración para facilitar estas labores de mejoramiento vial”, concluyó el comunicado.