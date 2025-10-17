Envían a prisión a Eduar Daza, señalado feminicida de Kelly De Arco, en Barranquilla

Durante la tarde de este jueves 16 de octubre, un juez de la república envió a prisión a Eduar Daza Castro, alias ‘El Negro’, señalado feminicida de Kelly De Arco, el pasado 6 de octubre, en el conjunto residencial Metrocentro, en Barranquilla.

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento contra Daza Castro, su abogado, Jorge Daniels Lascarro, pidió al juez que su cliente no fuera enviado a prisión, sino recluido en un centro de rehabilitación psiquiátrica, argumentando que padece un trastorno mental diagnosticado desde hace varios años.

El defensor aseguró que Daza presenta un “historial clínico desde 2015 que evidencia episodios de agresividad, intentos de suicidio y padecimientos mentales” que, según afirmó, afectaron la capacidad para comprender las consecuencias de sus actos.

Enviado a la cárcel mientras avanza el proceso

El abogado también mencionó que su representado se entregó voluntariamente y que eso debía considerarse como un acto de responsabilidad.

Sin embargo, el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías resolvió imponer medida de aseguramiento preventiva en centro de reclusión contra alias ‘El Negro’, la cual deberá cumplirse en la Cárcel Distrital El Bosque, mientras avanza el proceso judicial por el feminicidio de Kelly De Arco.