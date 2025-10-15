Un billón de pesos para vías, turismo y desarrollo económico para el Valle en el 2026

La propuesta por el gobierno departamental contempla una inversión estratégica orientada a fortalecer el desarrollo social, dinamizar la economía y consolidar proyectos regionales como el Tren de Cercanías, una de las iniciativas más importantes para la conectividad del suroccidente colombiano.

María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle. Explico: “Tenemos un billón de pesos que van dirigidos hacia la infraestructura, tanto vial, turística y económica de la región”.

Además la directora dijo, “Pero también vamos a dejar una parte importante para el apalancamiento del Tren de Cercanías, un proyecto estratégico de integración regional. Vamos a invertir en educación, salud, vivienda, deporte, desarrollo económico y social”.

De esta manera, el Gobierno departamental busca garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para las comunidades, con obras que mejoren la movilidad, la educación y la calidad de vida en los 42 municipios del Valle.

Asamblea del Valle inicia estudio

El próximo 29 de octubre se instalarán las Mesas Técnicas de Revisión para iniciar el análisis del proyecto.

“Tenemos un gran reto como Asamblea del Valle y es estudiar el presupuesto para el 2026, revisar cada una de las dependencias, cómo se van a destinar los recursos, cuáles son las fuentes de financiación, cómo se han incrementado las rentas y cómo están las variables económicas tanto a nivel nacional como internacional”, expresó el diputado Daniel Hoyo, ponente del proyecto.

A su vez, los diputados resaltaron la importancia de que la revisión sea participativa y transparente, de manera que los recursos lleguen a los sectores que más lo necesitan. El enfoque del presupuesto, afirmaron, está alineado con la recuperación económica y la equidad territorial.

Control en la revisión

El diputado Diego Mosquera señaló que el proceso de análisis será riguroso y abierto al escrutinio público.

“Nosotros estamos prestos, pero sí quiero decirles que vamos a revisar el paso de cada uno de los secretarios. Cada una de las dependencias estará aquí pasando; miraremos los gastos que se han incurrido en el año 2025 y lo que se tiene pensado para el 2026”, afirmó.

El proyecto será debatido en las comisiones de Asuntos Económicos y Fiscales y de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Departamental.

Posteriormente, pasará a plenaria, donde se espera su aprobación antes de finalizar el año, permitiendo dar continuidad a los programas de inversión social y a la hoja de ruta del desarrollo económico del Valle del Cauca.