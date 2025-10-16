Cali

Deporte, integración y solidaridad marcarán el Día de la Familia Deportiva 2025

La jornada comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m.

Leslie Mariana Salazar

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo una jornada que reunirá a deportistas, formadores y familias en torno al deporte, la recreación y la convivencia como celebración del día de la familia deportiva.

El encuentro, organizado desde 2022 como espacio anual de integración para las escuelas de formación deportiva y de actividad física, espera la participación de alrededor de dos mil personas provenientes de distintas sedes en Cali y municipios del Valle del Cauca.

Durante el evento se desarrollarán actividades deportivas, recreativas y culturales, en el Acuaparque de la Caña será escenario del Día de la Familia Deportiva además de concursos, un show musical, bingo familiar, atracciones acuáticas y una zona destinada a emprendimientos locales. La jornada comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m.

La programación también servirá como punto de partida de la campaña “Regala Sonrisas en Navidad”, que busca recolectar 1.000 regalos para niños y niñas entre 0 y 15 años. Las donaciones podrán entregarse en el punto de información del parque, y serán distribuidas el 12 de diciembre durante una novena navideña dirigida a comunidades vulnerables.

Los deportistas vinculados a la organización podrán ingresar sin costo, mientras que los integrantes de otras escuelas y clubes contarán con una tarifa especial, presentando el uniforme de su institución.

