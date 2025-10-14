Toros del Valle debutó con triunfo en el inicio de la Liga de Baloncesto Profesional 2025

Inicia la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia con novedades, Una de ellas es que esta vez contará con siete equipos y Toros, representante del Valle del Cauca ya debutó este lunes 13 de octubre con una victoria.

El equipo vallecaucano disputo su primer partido en condición de visitante ante Sabios, conjunto de Manizales, partido que finalizó (77 – 79) a favor de Toros.

Mateo Arboleda se robó el espectáculo con una actuación clave en este partido con 17 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias para liderar a los Toros en Manizales

El próximo partido será este 14 de octubre bajo el mando de Bernardo Fitz González, nuevo director técnico del equipo y será nuevamente contra Sabios a las 6:30 de la tarde

A propósito de este triunfo y el partido de hoy, el DT. mencionó esto:

“Nosotros somos un equipo, un passing team, que es un equipo que pasa el balón, mueve, tiene espacios y cuando se mueve el balón tanto, a veces suceden estas cosas. Al final los muchachos dudaron un poco porque no quisieron cerrar el juego. Entonces, cuando estaban abiertos, no la tiraron cuando la deben tirar y eso es lo más importante”

Sobre el partido del día de hoy agregó “Para mañana, parar la transición porque ellos nos metieron demasiados puntos en transición y en penetración”.

La siguiente jornada será el 17 y 18 de octubre, se llevará a cabo en el Coliseo Evangelista Mora en Cali.