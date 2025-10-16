Trucos para marinado perfecto de carne con cerveza: Cuánto tiempo, cuál usar y más ¡Rica y suave!

En el mundo de la cocina y la gastronomía, se conoce como marinado, a una técnica que se realiza previamente a la cocción de un alimento, especialmente de las carnes. En este proceso, se sumerge el corte de la proteína cruda, en una mezcla (usualmente líquida), realizada a base de aceites, hierbas, especias, y demás elementos, mezclados con sal, vino o vinagre durante un periodo de tiempo.

Estos procesos se realizan con el fin de que los cortes de carne adquieran propiedades como aromas, sabores, jugosidad, y que al momento de ser consumida, esta sea mucho más suave y sus sabores característicos, se sientan potenciados.

Este tipo de técnicas, tienen un origen en la antigüedad, cuando las proteínas, eran sumergidas únicamente en agua con sal, pues esto ayudaba a preservar alimentos como la carne o el pescado. Inicialmente, este proceso se realizaba con agua de mar, y de ahí proviene su nombre ‘marinar’.

A pesar de esto, con el paso de los años, las técnicas de marinado fueron avanzados, a medida que se creaban nuevos alimentos y bebidas, tales como la cerveza. Sin embargo, para realizar esto, se debe tener conocimiento de cuál es el tipo de cerveza que combina mejor con un tipo de carne, estoy, contemplando los ingredientes de la bebida y las diferentes propiedades que tienen los cortes de las proteínas.

Además de esto, es relevante considerar los condimentos que se usarán, el tipo de preparación o el efecto que se espera conseguir con el marinaje, pues por ejemplo, las carnes que son preparadas con muchos condimentos, suelen acompañarse bien con cervezas negras, o de igual forma, en preparaciones picantes, se puede optar por cervezas más frescas y ligeras como una rubia.

Cerdo con cerveza

Para las preparaciones que incluyen proteínas de cerdo, usualmente se recomiendan cervezas tipo lager o pilsen, las cuales tienen características más suaves y ligeras. Sin embargo, si la preparación es de tipo barbacoa, lo ideal sería acompañarlas con una cerveza tipo IPA, que otorgaría unos tonos más amargos.

Ternera con cerveza

La carne de ternera es conocida por su gran calidad, se recomienda que pata una buena marinada con cerveza, se utilice una cerveza roja (Scotch Ale y las Porter), aunque también, se puede reemplazar por una cerveza rubia, que no le iría nada mal.

Cordero con cerveza

El cordero, una carne que tiene una gran cantidad de vitaminas, reconocido por ser rico en proteína y con un alto índice de vitamina B12. Para esta carne tan jugosa, se aconseja utilizar las cervezas IPA para marinar, estas cervezas se caracterizan por su alta fermentación, pues su sabor es algo amargo, lo que le aportaría un sabor único a este tipo de carnes.

Por otro lado, el marinar tiene una gran ventaja sobre otros métodos para condimentar, pues esta tiene mayor oportunidad de concentrarse y penetrar en las fibras de la carne, sin embargo, en gran parte, para lograr obtener los resultados esperados, las materias primas que se elijan para prepararlo, influyen, así que se aconseja que se utilicen los instrumentos adecuados para hacerlo.

