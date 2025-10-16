Temporada de lluvias: Enel anuncia medidas para garantizar servicio eléctrico en Bogotá y Cundinamarca

Imagen de referencia sobre cortes de luz en Bogotá. / Foto: ENEL Colombia y Bogota.gov.co

La compañía Enel Colombia anunció que ha dispuesto un esquema de atención que incluye 220 móviles de emergencia y 60 grupos técnicos especializados, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna ante fallas, emergencias o eventos derivados de la ola invernal.

Afirmaron que han desplegado recursos técnicos y humanos para mitigar afectaciones derivadas de vendavales, deslizamientos, caídas de árboles, rayos e inundaciones, en respuesta al pronóstico del IDEAM sobre una temporada de lluvias más intensa de lo habitual en la región Andina.

Este plan contempla acciones preventivas como la revisión de circuitos críticos, el reemplazo de estructuras deterioradas, el cambio de transformadores, la repotenciación de redes aéreas y podas de ramas cercanas a redes eléctricas.

La compañía afirmó que realizará labores de poda en Bogotá y Cundinamarca como parte de sus acciones preventivas ante la temporada de lluvias, pues serán fundamentales para evitar que la vegetación entre en contacto con las redes eléctricas, lo que puede generar interrupciones en el servicio y representar riesgos para la seguridad.

Le puede interesar: Fuertes lluvias y granizada en Bogotá este jueves 16 de octubre: estas son las zonas afectadas

Recomendaciones desde Enel durante la temporada de lluvias