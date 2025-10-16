Temporada de lluvias: Enel anuncia medidas para garantizar servicio eléctrico en Bogotá y Cundinamarca
Ante un incremento en las lluvias en la región Andina, la compañía realizará cambio de transformadores y podas de ramas cercanas a redes eléctricas.
La compañía Enel Colombia anunció que ha dispuesto un esquema de atención que incluye 220 móviles de emergencia y 60 grupos técnicos especializados, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna ante fallas, emergencias o eventos derivados de la ola invernal.
Afirmaron que han desplegado recursos técnicos y humanos para mitigar afectaciones derivadas de vendavales, deslizamientos, caídas de árboles, rayos e inundaciones, en respuesta al pronóstico del IDEAM sobre una temporada de lluvias más intensa de lo habitual en la región Andina.
Este plan contempla acciones preventivas como la revisión de circuitos críticos, el reemplazo de estructuras deterioradas, el cambio de transformadores, la repotenciación de redes aéreas y podas de ramas cercanas a redes eléctricas.
La compañía afirmó que realizará labores de poda en Bogotá y Cundinamarca como parte de sus acciones preventivas ante la temporada de lluvias, pues serán fundamentales para evitar que la vegetación entre en contacto con las redes eléctricas, lo que puede generar interrupciones en el servicio y representar riesgos para la seguridad.
Recomendaciones desde Enel durante la temporada de lluvias
- Revisar el estado de las instalaciones eléctricas internas con ayuda de un experto.
- Mantener limpios desagües cercanos a subestaciones o redes eléctricas.
- Desconectar los electrodomésticos durante fuertes lluvias.
- Por seguridad, evitar el contacto con cables caídos o árboles cercanos a líneas eléctricas.
- Reportar cualquier falla o emergencia a través del fonoservicio 601 5115115 o del chat virtual Elena en WhatsApp al número 316 8906003.