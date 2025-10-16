Fuertes lluvias y granizada en Bogotá este jueves 16 de octubre: estas son las zonas afectadas

Durante la tarde del miércoles 16 de octubre, varios ciudadanos de Bogotá compartieron videos por medio de sus redes sociales en donde mostraban como se encontraban los parques y diferentes calles de las localidades de Suba y Usaquén debido a las fuertes lluvias que se registraron.

#BOGOTÁ | A esta hora se registran fuertes lluvias y caída de granizo en varias zonas de las localidades de Suba y Usaquén.



Los Bomberos están monitoreando estos sectores por si se presenta alguna emergencia.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/gE5djdyKcw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2025

Desde la Secretaría de Movilidad recomendaron a los usuarios manejar con precaución, pues “la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado”.

“El pico de lluvias y granizada se presentó hacia la 1:30 p.m., con precipitaciones de alta intensidad en Suba y Usaquén. #AEstaHora se registran 4 emergencias en la localidad de Suba. Equipo atienden los reportes y verifican afectaciones en la zona”, señaló el Idiger.

Según el último reporte entregado por la Secretaria de Movilidad Autopista Norte con calle 127,Av. Boyacá con calle 134 y Av. Boyacá con calle 129 registran inundaciones debido a las fuertes lluvias.

[02:06 p.m.] #MovilidadAhora | ⛈️Debido a las fuertes lluvias se presentan inundaciones en:



📍Autopista Norte con calle 127, Sur - Norte

📍Av. Boyacá con calle 134, Norte - Sur

📍Av. Boyacá con calle 129, Norte - Sur



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/vu98BLgO5u — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 16, 2025

Se esperan fuertes lluvias debido a la llegada de la temporada invernal

Bogotá se prepara desde octubre hasta mediados de diciembre, para vivir la segunda temporada de lluvias.

En este periodo del año, históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25% y un 60%, según reportó el Idiger.

Además, insistió en la necesidad de reforzar la preparación tanto en las instituciones como en los hogares para enfrentar cualquier emergencia por deslizamientos, encharcamientos e inundaciones.

Le puede interesar: Una mujer fue rescatada bajo el lodo tras deslizamientos por lluvias en Barrancabermeja, Santander