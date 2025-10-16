Fuertes lluvias y granizada en Bogotá este jueves 16 de octubre: estas son las zonas afectadas
Desde el medio día se registraron precipitaciones en varios sectores de la ciudad y varias personas en redes sociales publicaron videos de parques y zonas comunes por la granizada.
Durante la tarde del miércoles 16 de octubre, varios ciudadanos de Bogotá compartieron videos por medio de sus redes sociales en donde mostraban como se encontraban los parques y diferentes calles de las localidades de Suba y Usaquén debido a las fuertes lluvias que se registraron.
Desde la Secretaría de Movilidad recomendaron a los usuarios manejar con precaución, pues “la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado”.
“El pico de lluvias y granizada se presentó hacia la 1:30 p.m., con precipitaciones de alta intensidad en Suba y Usaquén. #AEstaHora se registran 4 emergencias en la localidad de Suba. Equipo atienden los reportes y verifican afectaciones en la zona”, señaló el Idiger.
Según el último reporte entregado por la Secretaria de Movilidad Autopista Norte con calle 127,Av. Boyacá con calle 134 y Av. Boyacá con calle 129 registran inundaciones debido a las fuertes lluvias.
Se esperan fuertes lluvias debido a la llegada de la temporada invernal
Bogotá se prepara desde octubre hasta mediados de diciembre, para vivir la segunda temporada de lluvias.
En este periodo del año, históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25% y un 60%, según reportó el Idiger.
Además, insistió en la necesidad de reforzar la preparación tanto en las instituciones como en los hogares para enfrentar cualquier emergencia por deslizamientos, encharcamientos e inundaciones.
Le puede interesar: Una mujer fue rescatada bajo el lodo tras deslizamientos por lluvias en Barrancabermeja, Santander