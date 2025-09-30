Taxistas en Villa del Rosario protestan por falencias en APP

Villa del Rosario

Conductores de taxis en Villa del Rosario, adelantaron una protesta pacífica frente a la empresa, argumentando falencias en la nueva APP implementada para prestar el servicio.

Indicó uno de los conductores a Caracol Radio, que desde hace un mes se comenzó con la implementación de una nueva APP, tiempo en el que han visto una notable disminución de servicios, durante un día.

Aseguró que esto se debe a la complejidad, que resulta para muchas personas, el manejo de esta APP, no solamente de los conductores, sino también de los usuarios.

“En esta nueva APP (...) se presenta una dificultad que nos representa caída en los servicios, porque ha resultado muy compleja para el uso de los usuarios. Muchas personas no están familiarizadas con la tecnología y les ha quedado difícil manejarla. Los usuarios nos han dicho que les resulta complejo el uso de esta APP”, dijo el conductor.

Aseguró que esto ha provocado, que los usuarios les pidan el teléfono privado a cada uno de los taxistas, o “se arman combos en los paraderos y entre los conductores se están avisando si hay servicio o no”.

Piden a la empresa soluciones prontas, asegurando que esto está afectando sus finanzas personales.