Mujer taxista fue asesinada en Suba: autoridades investigan el ataque

Colombia

Una mujer fue asesinada en la tarde de este miércoles en un ataque sicarial registrado en el barrio Nuevo Corinto, localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 4:40 p. m., cuando la víctima, una mujer que conducía un taxi, fue atacada con arma de fuego por desconocidos.

Según las primeras versiones, la víctima recibió al menos cuatro disparos mientras se movilizaba en el vehículo de servicio público. Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y no se ha informado sobre capturas.

Investigación en curso

La Policía judicial adelanta las labores de inspección y recolección de pruebas en la zona.

“Se están realizando las investigaciones correspondientes con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho”, informaron las autoridades.

El sector de Nuevo Corinto fue acordonado mientras unidades del CTI de la Fiscalía realizaban el levantamiento del cuerpo y la recolección de casquillos. La línea de investigación se centra en determinar si el crimen está relacionado con su labor como taxista o si se trató de un ataque por otras causas.