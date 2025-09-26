Capturan a taxista en Armenia por herir a un conductor con arma traumática

Caso de intolerancia en Armenia y capturado- captura de pantalla y cortesía Policía del Quindío

Armenia

Un lamentable hecho de intolerancia se registró en la carrera 19 con calle 9 norte en inmediaciones del colegio Inem de la ciudad donde una grúa intenta desvarar un vehículo impactando directamente en el tráfico de la zona.

Es ahí donde se desencadena un enfrentamiento entre el conductor de la grúa y el taxista donde este finalmente le genera dos impactos con arma traumática.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien señaló que los uniformados de la Policía una vez conocieron del caso arribaron al lugar generando la captura del taxista por el delito de lesiones personales.

“Hoy queremos hacer un llamado a la convivencia, al buen vivir en la ciudad de Armenia a todos los habitantes. Tuvimos dos hechos de intolerancia, uno de ellos se generó donde una persona agrede a otra persona con un arma traumática generándole unas lesiones personales en actuación de nuestra policía nacional. De inmediato fue capturada, pero seguimos en hechos de intolerancia generando heridas a los ciudadanos, a los armenios", informó.

Asimismo, el funcionario expuso otro caso que se presentó en el barrio La Grecia donde varias personas se enfrentaron con armas blancas.

“Otro hecho sucedió también donde un grupo de personas se enfrentó con otro grupo de personas con arma blanca y también generaron hechos de violencia y algunas lesiones. Estamos haciendo de nuevo un llamado el respeto por los ciudadanos, el respeto por las autoridades, el respeto por la convivencia pacífica", mencionó.

Envío un llamado a la tolerancia, a la buena convivencia y a resolver los conflictos de manera pacífica para evitar que se sigan presentando este tipo de casos en las vías de la ciudad.

A través de las redes sociales de la Flota El Faro dieron a conocer que el conductor del taxi fue citado para presentar descargos y tomarán los correctivos necesarios para que casos como estos no vuelvan a presentarse.