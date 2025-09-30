“A Galán le falta mano dura, no se puede solucionar con diálogo, la fuerza pública debe actuar” Briceño

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, el concejal Daniel Briceño habló de las manifestaciones que se están haciendo en Bogotá, al ser cuestionado sobre las funciones del ESMAD, también UNDMO y la policía, Briceño respondió:

“Ellos no son cualquier tipo de jóvenes, esto es un plan para que haya caos de cara al 2026, Bogotá ha estado sometida a un caos estructural todos los jueves. Los jueves es el día de la protesta y del vandalismo en la ciudad”

Briceño hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán a responder con mano dura: “Uno no puede estar respondiendo solo con diálogo cuando se ha bloqueado la ciudad, cuando no hay transporte para que la gente se movilice a sus casas, la fuerza pública debe actuar”.

El concejal Daniel Briceño también afirmó que Bogotá necesita un pacto por la autoridad, “Esto no puede seguir pasando así”

En Sin Anestesia también habló de otros temas como 472 que desde hace año y medio se convirtió en el nuevo operador logístico del Gobierno, donde les dieron un dinero para hacer eventos: “Benedetti le dio 80 mil millones para que organice conciertos, marchas y demás”

Las promesas del gobierno: “prometieron acabar con el hambre en Colombia, eso dijo Bolívar, averiguamos y encontramos que de eso 150 puntos no tienen ningún avance, no está ni a la mitad”, afirmó Briceño.

Y finalizó con las movilizaciones que se han hecho a favor de Palestina y criticó al gobierno por no hacer lo mismo con regiones de Colombia que no están pasando por un buen momento

