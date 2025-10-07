El Concejo de Bogotá denuncia irregularidades en la compra de kits de seguridad en Bosa
Daniel Briceño, concejal de Bogotá alerta sobre precios inflados en compras de kit de seguridad para la alcaldía de Bosa.
08:34
El concejal Daniel Briceño habló en Caracol Radio sobre lo que está pasando en la Alcaldía de Bosa que se encontraba en un proceso para darle a algunas comunidades kits de seguridad comunitarios que tendría cámaras fijas para el exterior, sistema de alarma comunitario, con el fin de mejorar la seguridad.
“Nosotros nos pusimos a averiguar y a revisar este contrato por más de 1.200 millones de pesos, nos encontramos que las cámaras fijas tenían un precio fijado en casi dos millones de pesos y estas cámaras uno las encuentra entre $700 mil y $900 mil pesos”
Noticia en desarrollo....