Bogotá

Senadora Andrea Padilla exige respuestas por maltrato y presuntos sobrecostos en albergue de Guasca

La senadora pidió al alcalde Wilfrido Cotes aclarar las denuncias sobre las condiciones del albergue municipal y el uso de recursos públicos para la alimentación de los animales.

Senadora Andrea Padilla. Foto cortesía

Marcela Santos

Colombia

La senadora Andrea Padilla expresó su “profunda preocupación” por el silencio del alcalde Wilfrido Cotes frente a las denuncias de la Fundación Kenoby Colombia, que alertó sobre las malas condiciones del albergue público municipal y la situación de los perros que permanecen allí.

“Estos lugares, que deberían ser espacios de protección y bienestar, no pueden seguir siendo escenarios de abandono y sufrimiento”, afirmó la congresista, quien hizo un llamado a las autoridades locales para que se conozca la verdad y se tomen medidas urgentes.

Visita al albergue y hallazgos preocupantes

Padilla aseguró que una persona de su equipo visitó el albergue el 16 de julio y constató “malas condiciones” en el lugar. Según relató, se observaron animales “con baja condición corporal y aparente desnutrición”, sin agua ni alimento a disposición, en caniles pequeños, oxidados y en mal estado.

También denunció que los perros duermen “sobre el suelo o el pasto” porque el municipio decidió no darles camas ni cobijas, argumentando que los animales las destruyen. “Eso resulta muy falto de empatía, alcalde”, señaló la senadora.

Llamado a la Personería y entes de control

La senadora pidió la intervención inmediata de la Personería Municipal de Guasca y del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPVAC) para realizar una visita, emitir recomendaciones y evaluar la apertura de un proceso policivo por presunto maltrato animal.

Asimismo, solicitó a los entes de control, incluida la Contraloría, revisar un contrato por 35 millones de pesos destinado a la compra de 128 bultos de concentrado, con presuntos sobrecostos de hasta 100 mil pesos por unidad.

“Explíquenos por qué no lo compraron en Guasca o al menos en Cundinamarca, sino en Villavicencio”, cuestionó Padilla, quien concluyó su mensaje reiterando que “los animales no pueden esperar más”.

