Senadora Andrea Padilla exige respuestas por maltrato y presuntos sobrecostos en albergue de Guasca

Colombia

La senadora Andrea Padilla expresó su “profunda preocupación” por el silencio del alcalde Wilfrido Cotes frente a las denuncias de la Fundación Kenoby Colombia, que alertó sobre las malas condiciones del albergue público municipal y la situación de los perros que permanecen allí.

“Estos lugares, que deberían ser espacios de protección y bienestar, no pueden seguir siendo escenarios de abandono y sufrimiento”, afirmó la congresista, quien hizo un llamado a las autoridades locales para que se conozca la verdad y se tomen medidas urgentes.

Visita al albergue y hallazgos preocupantes

Padilla aseguró que una persona de su equipo visitó el albergue el 16 de julio y constató “malas condiciones” en el lugar. Según relató, se observaron animales “con baja condición corporal y aparente desnutrición”, sin agua ni alimento a disposición, en caniles pequeños, oxidados y en mal estado.

También denunció que los perros duermen “sobre el suelo o el pasto” porque el municipio decidió no darles camas ni cobijas, argumentando que los animales las destruyen. “Eso resulta muy falto de empatía, alcalde”, señaló la senadora.

Llamado a la Personería y entes de control

La senadora pidió la intervención inmediata de la Personería Municipal de Guasca y del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPVAC) para realizar una visita, emitir recomendaciones y evaluar la apertura de un proceso policivo por presunto maltrato animal.

Asimismo, solicitó a los entes de control, incluida la Contraloría, revisar un contrato por 35 millones de pesos destinado a la compra de 128 bultos de concentrado, con presuntos sobrecostos de hasta 100 mil pesos por unidad.

“Explíquenos por qué no lo compraron en Guasca o al menos en Cundinamarca, sino en Villavicencio”, cuestionó Padilla, quien concluyó su mensaje reiterando que “los animales no pueden esperar más”.