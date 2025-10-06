Fiscalía judicializa a agresor de la gata Alana, pero juez impone medida no privativa de la libertad

Wilson Javier Guerrero Viggiani admitió su responsabilidad en la muerte de la gata Alana en Montería.

Montería

En un caso que ha generado profunda indignación en Montería, Córdoba, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró la judicialización de Wilson Javier Guerrero Viggiani por el delito de muerte a animal agravado.

El hombre es señalado de atacar con una varilla a ‘Alana’, una gata de apenas seis meses, el pasado 30 de julio en el barrio Villa Real, acto que le causó lesiones mortales. Sin embargo, tras la imputación de cargos, un juez le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, una decisión que ha derivado en un recurso de apelación.

La medida judicial ordena a Guerrero Viggiani la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social. Además, incluye la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares y la prestación de una caución real adecuada, mediante depósito de dinero, entrega de bienes o fianza.

Esta decisión fue objetada de inmediato mediante un recurso de apelación interpuesto por la representante de víctimas, quien solicitó una medida de aseguramiento intramural. El recurso fue concedido, por lo que ahora un despacho judicial superior revisará el caso.

Lea también: NO al maltrato animal, se promulgó la Ley Ángel y la Ley Lorenzo: ¿Cómo protege a nuestros peludos?

Como se recordará, el agresor, asistido por su abogado, ya admitió su participación en los hechos.

Lucha por un trato digno hacia los animales

En su momento, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, se refirió al compromiso institucional: “Montería seguirá firme en la lucha por un trato digno hacia los animales. Honraremos la memoria de Alana trabajando por una sociedad más consciente y respetuosa”, afirmó.

Mientras el caso de ‘Alana’ sigue su curso, otro emblemático procedimiento, el de la perrita Karina, aguarda por una decisión judicial.

Karina fue víctima de un cruel ataque con machete en la vereda Las Babillas, zona rural de Montería. La perrita criolla sobrevivió y salió de la clínica tras varias intervenciones quirúrgicas exitosas, por parte del médico veterinario Marcos Galeano, coordinador del Centro de Bienestar y Protección Animal “Huellas” de la Alcaldía.

En el ámbito judicial, se espera que haya una pronta respuesta para fijar la responsabilidad de los agresores, mientras las autoridades trabajan para agilizar el proceso.