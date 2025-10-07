En Dosquebradas, al aparecer, un gato fue desollado vivo; la comunidad exige justicia

Pereira

Un caso de maltrato animal en contra de un gato en Dosquebradas ha generado rechazo de la comunidad, luego de que por su estado de salud debieron aplicarle la eutanasia.

El caso se registró en la vía Naranjales, al frente del Colegio Fabio Vásquez, habitantes de la zona pensaron que en medio de la calle había una zarigüeya víctima de un accidente en el sector; sin embargo, lograron evidenciar que se trataba de un gato que tenía más de la mitad de su cuerpo sin piel, pero que estaba vivo.

Uno de los habitantes de la zona, David Ramírez, junto con otras personas, logró cogerlo al correr a un pastizal con las pocas fuerzas que le quedaban, de allí lo llevó a la primera veterinaria que se encontró en el camino, pero su pronóstico no fue el mejor, el gato ya estaba agonizando.

“Frente al conjunto La Castilla y el colegio Fabio Vásquez Botero, había unas personas en la calle, al parecer, era un animal muerto, al bajarme del vehículo, vi al gato despellejado vivo, estaba jadeando, tenía las pupilas dilatadas, el animal estaba sufriendo mucho, entre dos o tres personas lo rodeamos, alcancé a cogerlo y lo llevé a la primera veterinaria que encontré”, afirmó Ramírez.

Este ciudadano interpuso la denuncia por maltrato animal y lo que quiere es que se haga justicia, ya que alguien desolló a este animalito, que según se conoció, escapó de una vivienda donde lo estaban cuidando.

“El doctor llegó a revisar al gato, dijo que nunca le había tocado ver un caso tan impresionante como ese, el animalito estaba muy mal. Lo que quiero es que se investigue esta situación, que se ubique al responsable, se haga justicia y responda por lo que hizo”, agregó el ciudadano.

En la zona hay varios conjuntos cerrados donde hay cámaras que pueden dar con la persona que realizó estos actos de tortura.