Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre

En un video en su cuenta de X, Daniel Quintero indicó que no participará en la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre, asegurando que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cambiaron las reglas a último momento.

Resaltó que se retira debido al riesgo jurídico que existe en la contienda al confirmarse que será de carácter interpartidista, para evitar, según Quintero, que puedan participar del frente amplio.

“Violando el acuerdo que firmamos los candidatos que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo, el establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo”, afirmó Quintero.

Cabe recordar que desde hace varios días, se conocía que iba a ser una consulta de carácter interpartidista e incluso la propia Registraduría confirmó que a pesar de la revocatoria de la personería inmediata del Pacto Histórico se podía continuar con el llamado a las urnas.

“Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones presidenciales del próximo año vamos a resetear la política en Colombia y en especial a los corruptos y tramposos de este país”

Agregó que el Consejo Nacional Electoral mató la consulta del Pacto Histórico, al convertirla en una consulta interpartidista.