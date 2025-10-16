Actualidad

¿Qué significa declarar Calamidad Pública? abogado explica la medida adoptada en Santa Marta

El riesgo de colapso en una de las vías más transitadas de esta región llevó al Distrito a activar esta medida extraordinaria.

LUIS TURIZO, ABOGADO

Santa Marta

Tras la declaratoria de Calamidad Pública en Santa Marta, debido a una grave socavación en la Avenida del Ferrocarril a la altura del Mercado Público y en la carrera 19, Caracol Radio consultó al abogado Luis Turizo para entender el alcance legal y la urgencia de esta decisión tomada por el gobierno distrital.

Según explicó el abogado, la Calamidad Pública es una figura jurídica contemplada en la ley colombiana que permite a las autoridades actuar de manera inmediata y excepcional ante situaciones que amenacen la vida, la integridad o los bienes de la población.

No se trata solo de una emergencia, sino de una alteración grave del orden público o de la infraestructura, que requiere medidas extraordinarias para ser atendida sin los trámites normales del Estado”, indicó.

Turizo también señaló que la declaratoria permite activar recursos y ejecutar contratos de manera directa, sin necesidad de los procesos administrativos regulares. “El objetivo es actuar rápido. La ley permite que se salten ciertas etapas para priorizar la vida y la seguridad. Pero también implica un alto grado de responsabilidad y vigilancia para evitar irregularidades en la ejecución de los recursos”, afirmó el jurista.

Con esta medida, se espera que la Secretaría de Infraestructura, la ESSMAR, el DADSA y otros entes involucrados ejecuten obras de reparación y estabilización en el menor tiempo posible. Asimismo, se busca garantizar la movilidad en un corredor estratégico de la ciudad y prevenir un agravamiento de la situación.

