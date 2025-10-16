¿Qué significa declarar Calamidad Pública? abogado explica la medida adoptada en Santa Marta

Santa Marta

Tras la declaratoria de Calamidad Pública en Santa Marta, debido a una grave socavación en la Avenida del Ferrocarril a la altura del Mercado Público y en la carrera 19, Caracol Radio consultó al abogado Luis Turizo para entender el alcance legal y la urgencia de esta decisión tomada por el gobierno distrital.

Según explicó el abogado, la Calamidad Pública es una figura jurídica contemplada en la ley colombiana que permite a las autoridades actuar de manera inmediata y excepcional ante situaciones que amenacen la vida, la integridad o los bienes de la población.

“No se trata solo de una emergencia, sino de una alteración grave del orden público o de la infraestructura, que requiere medidas extraordinarias para ser atendida sin los trámites normales del Estado”, indicó.

Turizo también señaló que la declaratoria permite activar recursos y ejecutar contratos de manera directa, sin necesidad de los procesos administrativos regulares. “El objetivo es actuar rápido. La ley permite que se salten ciertas etapas para priorizar la vida y la seguridad. Pero también implica un alto grado de responsabilidad y vigilancia para evitar irregularidades en la ejecución de los recursos”, afirmó el jurista.

Con esta medida, se espera que la Secretaría de Infraestructura, la ESSMAR, el DADSA y otros entes involucrados ejecuten obras de reparación y estabilización en el menor tiempo posible. Asimismo, se busca garantizar la movilidad en un corredor estratégico de la ciudad y prevenir un agravamiento de la situación.